Desalojadas 14 viviendas en Chorrosquina, en Algeciras, por riesgo de colapso tras un corrimiento de tierras

El Ayuntamiento de Algeciras ha ordenado en la tarde de este viernes el desalojo preventivo de 14 viviendas en la zona de Chorrosquina, en la calle Majadal Alto, tras detectarse un corrimiento de tierras que podría comprometer la estabilidad de las edificaciones. La medida afecta a 25 personas, que han tenido que abandonar sus domicilios por motivos de seguridad. Desde primeras horas de la tarde, efectivos de la Policía Local coordinan el operativo de desalojo, mientras que responsables del equipo de Gobierno y técnicos municipales se han desplazado hasta el lugar para evaluar in situ la situación y adoptar las medidas necesarias, priorizando en todo momento la protección de los vecinos.

Aunque el Consistorio ha puesto a disposición de las familias afectadas el pabellón polideportivo municipal Ciudad de Algeciras – Doctor Juan Carlos Mateo como recurso de alojamiento temporal, ninguna de ellas ha hecho uso de esta opción, optando por trasladarse a viviendas de familiares o personas cercanas.

Tanto la Policía Local como la Policía Nacional mantendrán una vigilancia constante de la zona, con el objetivo de seguir de cerca la evolución del terreno y detectar cualquier agravamiento que pudiera aumentar el riesgo para las edificaciones o la seguridad pública.

Este nuevo incidente se produce en un contexto marcado por las intensas lluvias de los últimos días, que han provocado saturación del suelo en distintos puntos del Campo de Gibraltar y han incrementado el riesgo de deslizamientos y corrimientos de tierra.

Una casa en Chorrosquina, este viernes. / Andrés Carrasco

En este contexto, el Ayuntamiento ha informado de que queda absolutamente prohibido el uso de rutas, senderos y caminos situados en zonas de monte, debido al elevado riesgo que presentan actualmente tras las intensas lluvias de los últimos días.

El Consistorio ha detectado que, aprovechando la actual tregua meteorológica, algunas personas están accediendo a estas áreas, lo que supone un riesgo para su integridad física, ya que numerosos caminos se encuentran seriamente dañados, existe peligro de desprendimientos y pueden producirse crecidas repentinas de cauces y arroyos.

El teniente de alcalde delegado de Medio Ambiente, Javier Vázquez Hueso, junto a los concejales delegados de Parques y Jardines, Ángel Martínez, y de Aguas, Álvaro Márquez, acompañados por ingenieros municipales especializados en montes y caminos, están realizando una primera evaluación técnica de los daños provocados por el reciente tren de borrascas en los montes y vías rurales del término municipal.

Paralelamente, la Policía Local está procediendo a la señalización de los caminos más transitados como medida preventiva, mientras que los agentes de Medio Ambiente mantienen labores de vigilancia, en coordinación con la dirección del Parque Natural del Estrecho, para evitar accesos indebidos.

El Ayuntamiento insiste en la necesidad de extremar la prudencia y respetar las restricciones establecidas, con el fin de evitar accidentes y facilitar las tareas de inspección, limpieza y reparación que se están desarrollando en las zonas afectadas.