El ministro principal de Gibraltar Fabián Picardo, ha saludado el visto bueno otorgado por el Congreso de los Diputados al tratado fiscal sobre Gibraltar firmado hace más de un año por los gobiernos de Reino Unido y España.

"Un momento historico @AranchaGlezLaya. Podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, no tanto en cómo vemos aspectos de nuestra relación fiscal pasada, pero hemos acordado un camino a seguir que garantice la transparencia y la colaboración. Ese es el futuro que conducirá a #ProsperidadComún #Gibraltar", ha escrito el jefe del Gobierno del Peñón en su cuenta de la red social Twitter durante el debate en el Congreso de los Diputados.

A historic moment @AranchaGlezLaya. We may disagree on many things not least on how we view aspects of our past tax/fiscal relationship but we have agreed a way forward that guarantees transparency & collaboration. That is the future that will lead to #JointProsperity. #Gibraltar https://t.co/PDhGd13bCt