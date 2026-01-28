La borrasca Kristin provoca 90 intervenciones de los bomberos en el Campo de Gibraltar

El paso de la borrasca Kristin ha dejado numerosas incidencias de forma especial en el Campo de Gibraltar, donde el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz (CBPC) ha realizado 90 intervenciones solo durante la mañana de este miércoles como consecuencia del temporal.

Según la información facilitada por el CBPC, Algeciras ha sido el municipio más afectado, con 49 actuaciones, seguida de Tarifa, con 10, y de Los Barrios, Jimena de la Frontera y San Roque, con 9 servicios en cada localidad. En La Línea de la Concepción se han contabilizado 4 intervenciones.

La mayoría de los avisos han estado relacionados con el fuerte viento, que ha provocado la caída de árboles, el desprendimiento de placas solares y cornisas, así como múltiples actuaciones de reconocimiento de riesgos y balizamiento de zonas peligrosas. También se han realizado achiques de agua puntuales y la retirada de barro y objetos arrastrados que habían quedado esparcidos por la vía pública.

El impacto del temporal no se limita a la comarca. En el conjunto de la provincia, los efectivos del CBPC han llevado a cabo 265 intervenciones durante la mañana, una cifra que, sumada a la intensa jornada registrada el día anterior, eleva a unas 365 actuaciones en apenas dos días.

La borrasca Kristin ha venido acompañada de rachas de viento muy intensas, especialmente en el área del Estrecho, lo que ha obligado a los ayuntamientos a activar medidas preventivas, cerrar instalaciones municipales y mantener en alerta a los servicios de emergencia ante la persistencia de condiciones meteorológicas adversas.

Desde el Consorcio de Bomberos y los servicios de emergencia se insiste en un llamamiento a la prudencia, recomendando evitar zonas arboladas, asegurar elementos en balcones y azoteas y avisar al 112 ante cualquier situación de riesgo derivada del temporal.