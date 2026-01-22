La borrasca Harry deja rachas de viento huracanadas de 122 km/h y eleva los embalses del Campo de Gibraltar al 83%

El paso de la borrasca Harry por el Campo de Gibraltar dejó este miércoles vientos huracanados con rachas de hasta 122,3 km/h entre Algeciras y Tarifa, un pico de lluvia de 7.2 mm que elevó el nivel del río Hozgarganta por encima de los tres metros (nivel 2 de aviso) y un reguero de incidencias de ramas caídas y anegaciones en zonas bajas sin causar graves daños. Pero, sobre todo, volvió a subir el agua de los embalses hasta los 134,59 hm3, el 82,9% de la capacidad conjunta de Charco Redondo (Los Barrios) y Guadarranque (Castellar), lo que en la práctica significa que el Campo de Gibraltar tiene el suministro garantizado para los próximos tres años. Almodóvar, que abastece a Tarifa, se encuentra de nuevo al 100%.

El temporal dejó algunas incidencias en distintos puntos de la comarca, las más importantes en Algeciras y la mayoría relacionadas con el viento, según confirma el teléfono 112 de emergencias. Se produjeron caídas de ramas de árboles (en el Parque María Cristina eran visibles durante la mañana) e incluso un pino que dañó un muro y arrancó un poste eléctrico en la calle Acacias, en la Colonia San Miguel, donde los vecinos no pueden salir con sus vehículos ni acceder a la vía desde primera hora de la mañana de este jueves.

Finalizado el aviso amarillo por lluvia de la Agencia Estatal de Meteorlogía (Aemet), a partir de las 18:00 de este viernes hasta la medianoche volverá a activarse, pero por fuertes rachas de viento del oeste o noroeste en las zonas costeras del Estrecho de fuerza 7 que podrán superar los 60 kilómetros por hora.

Embalses

Los dos pantanos principales de la comarca casi doblan el volumen medio embalsado en los últimos días años (70 hm3). Según informes hidrológicos y datos de los embalses, la demanda total de agua (incluyendo uso urbano, industrial, turístico y agrícola) es de aproximadamente 46 hectómetros cúbicos por año. Este jueves, Charco Redondo está al 76% con 60,13 hm3. En una semana ha ganado más de 3 hm3 y respecto al año anterior embalsa más 38 hm3 más. Guadarranque -que en las últimas semanas ha sido sometido a dos desembalses, el último el pasado martes- tiene 74,46 hm3 (89.6%). Desde la pasada semana ha aumentado muy levemente sus reservas, que son el triple que hace un año y más del doble que la media de la última década. Almodóvar, que suministra a Tarifa, está al máximo de su capacidad con 4,71 hm3, esto es 0,38 hm3 más que hace una semana y 1,24 más que el año anterior.

Viento

La escala Saffir-Simpson define y clasifica la categoría de un huracán en función de la velocidad de los vientos del mismo. La categoría 1 es la menos intensa (vientos de 119 a 153 km/h). La estación metereológica del Tajo del Espino, una zona dentro del Parque Natural de Los Alcornocales en la que se encuentra el Bosque de Niebla, registró el pasado miércoles rachas de 122,3 km/h, las máximas contabilizadas en la comarca. En el Pico del Montero, el segundo más alto de la Sierra del Aljibe, también en el Parque Naturales de los Alcornocales, se anotaron 95 kilómetros por hora. En el sur del dique exento del Puerto de Algeciras se alcanzaron los 93,2 km/h, en Punta Carnero, los 88,9 km/h y en el puerto de Tarifa, 77,8 km/h.

El muelle tarifeño registra este jueves 22 de enero su segundo día con cancelaciones en los ferris con Tánger, en Marruecos, a consecuencia de las condiciones meteorológicas adversas por el paso de la borrasca Harry. Según la información al pasajero de la web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, las navieras Balearia y Africa Morocco Link han anunciado que cancelan cuatro de sus barcos previstos esta mañana. En el puerto de Algeciras la situación es dispar. Así, en la línea con Tánger Med se ha cancelado el barco de las 10:00 de Balearia, mientras que el resto de salidas siguen sin novedad. En la conexión con Ceuta se opera con normalidad, como viene siendo habitual.

Ríos

La fuerte lluvia del miércoles volvió a situar al río Hozgarganta con 3,22 metros, más de tres por encima de su nivel medio (1,15 m). Es decir, se activó el nivel de aviso naranja (2) hasta que desde la media noche de este jueves comenzó descender hasta recuperar la normalidad. El Hozgarganta alcanzó su máximo nivel histórico el pasado 4 de enero, durante una riada que lo situó a 5.43 metros. El río Guadiaro, en San Pablo de Buceite, y en el trasbase del Majaceite no alcalzaron esta vez niveles de riesgo.