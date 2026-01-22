Nuevo temporal
Ingrid apunta al Estrecho
Fotos del embalse de Almodóvar en Tarifa
Fotos del embalse de Almodóvar en Tarifa / Erasmo Fenoy

Fotos del embalse de Almodóvar en Tarifa tras el paso de la borrasca Harry

Glería gráfica

La presa de Tarifa se encuentra al 100% de su capacidad tras el paso del frente de lluvias

1/28 Fotos del embalse de Almodóvar en Tarifa / Erasmo Fenoy
