La borrasca Claudia apenas eleva las reservas de los embalses del Campo de Gibraltar

La borrasca Claudia ha descargado importantes cantidades de lluvia sobre el Campo de Gibraltar durante los últimos días, aunque el agua caída no se ha traducido en un incremento significativo del volumen almacenado en los tres embalses de la comarca, que solo han sumado 0,21 hectómetros cúbicos en la última semana.

Según los datos recogidos por el Sistema Automático de Información Hidrológica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas y del sur de España (SAIH Hidrosur), este domingo los pantanos de Charco Redondo, Guadarranque y Almodóvar acumulan en conjunto 107,94 hm³, frente a los 107,73 hm³ del domingo anterior.

Donde sí se aprecia una diferencia notable es en la comparación interanual. A estas mismas alturas del año pasado, los embalses apenas almacenaban 53,62 hm³. Hoy la cifra se ha duplicado (+54,32 hm³), reflejo de un 2025 mucho más generoso en lluvias que logró sacar a la comarca de la situación de sequía severa que arrastraba desde hacía años.

Evolución por embalses

Charco Redondo es el pantano que mejor comportamiento presenta tras el paso de la borrasca Claudia. Esta semana suma 0,58 hm³ más, alcanzando los 47,16 hm³. La diferencia respecto al año pasado es aún más significativa: entonces almacenaba apenas 21,15 hm³, por lo que hoy cuenta con 25 hm³ adicionales. Las lluvias acumuladas desde el inicio del año hidrológico también muestran un salto notable, pasando de 24,2 mm la semana pasada a 121,9 mm.

En Guadarranque, el volumen embalsado experimenta un ligero retroceso pese a las intensas precipitaciones. El pantano baja de 58,21 a 57,78 hm³, una diferencia de 0,43 hm³. Sin embargo, la comparativa interanual sigue siendo muy positiva: hace un año registraba 29,04 hm³, por lo que ronda ahora casi el doble. La lluvia acumulada alcanza los 83,9 mm desde el inicio del año hidrológico.

Almodóvar presenta una subida moderada, pasando de 2,94 a 3,00 hm³, un incremento de 0,06 hm³. A diferencia del resto de la cuenca, este embalse continúa por debajo de los niveles del año pasado, cuando almacenaba 3,43 hm³. La precipitación acumulada asciende hasta los 126,2 mm.

Por qué los embalses apenas han subido a pesar de la lluvia

Aunque Claudia ha dejado precipitaciones abundantes, especialmente en las zonas altas del Parque de Los Alcornocales, varios factores explican que el agua embalsada no haya aumentado de forma proporcional.