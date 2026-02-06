Betania ofrece atención psicológica y voluntarios de limpieza para los municipios del Campo de Gibraltar más afectados por el temporal

Betania ha ofrecido su ayuda ante las copiosas lluvias de la borrasca Leonardo, que ha provocado el desbordamiento de los ríos Guadiaro y Hozgarganta, y que a su vez han inundado las localidades de Jimena de la Frontera y San Martín del Tesorillo, además de otros puntos del Campo de Gibraltar como Los Barrios y San Roque, y en menor medida, Algeciras, Tarifa, Castellar y La Línea. Desde la dirección de la ONG se ha decidido organizar un grupo de personas voluntarias para ayudar en las tareas de limpieza de dichas localidades y además ofrecer atención psicológica y social a todos aquellos vecinos de dichos municipios que así lo requieran. La iniciativa tiene como objetivo dar una respuesta inmediata y continuada al impacto emocional, psicológico y social provocado por las inundaciones.

La atención será prestada por un equipo de profesionales voluntarios. La entidad que dirige Begoña Arana hace un llamamiento a todas las personas que quieran unirse en las tareas de ayuda. "Es momento de ayudar, de echar una mano a los vecinos de Tesorillo y Jimena a recuperar la normalidad cuanto antes. Podemos ser su rayo de luz después de la tormenta tan terrible que han vivido en los últimos días", ha comentado Arana.

Toda aquella persona que desee ayudar puede escribir a emergencia@somosbetania.com y desde la entidad se le darán las instrucciones para poder ayudar de la mejor manera, ya sea proporcionando alimentos, ayudando a tareas de limpieza, etc.

Betania ha recordado que tiene experiencia en la atención a víctimas de catástrofes humanitarias. Cuando Rusia invadió Ucrania, la entidad organizó una expedición de rescate a refugiados, a los cuales ayudó en sus trámites de asilo como en la atención psicológica. Pero sobre todo, la población de Valencia afectada por la dana ha sido la experiencia de mayor envergadura. La entidad envió recursos de atención psicológica y social tras suceder la catástrofe, y desde entonces ha establecido cinco sedes de atención permanente en otras tantas localidades, haciendo especial énfasis en la recuperación de menores y jóvenes.