El Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar busca 900 voluntarios para la Gran Recogida 2025

El Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar se suma a la XIII edición de la Gran Recogida de Alimentos 2025, que tendrá lugar del 7 al 9 de noviembre en toda España. La iniciativa, organizada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) y sus 54 bancos asociados, busca unir los esfuerzos de la sociedad para garantizar una cesta básica a las personas más necesitadas.

Esta edición llega en un contexto marcado por la cronificación de la pobreza alimentaria en España. Según los últimos datos, el 8,3% de la población, cerca de 3,9 millones de personas, vive en situación de pobreza severa con ingresos inferiores a 611 euros al mes. En 2024, los Bancos de Alimentos distribuyeron 115.563 toneladas de alimentos entre 6.062 entidades sociales, que atendieron a 1.036.890 personas, de las cuales el 21% eran menores de entre 3 y 15 años y 33.569 estaban en edad de lactancia.

El voluntariado vuelve a ser una pieza clave en esta gran cita solidaria. Fesbal necesita movilizar a 75.000 voluntarios en todo el país para cubrir los más de 11.000 puntos de venta de los supermercados participantes. En el Campo de Gibraltar, la campaña se desarrollará en más de 75 establecimientos de las principales cadenas locales y nacionales, distribuidos por las mayores poblaciones de la comarca.

Para poder atender todos los comercios durante el fin de semana, el Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar busca más de 900 personas voluntarias, cuya labor será esencial para informar, recoger y clasificar las donaciones.

Las personas interesadas en colaborar pueden inscribirse enviando un correo a bancoalimentoscampodegibraltar@hotmail.com o llamando al 956 66 33 60.

Además de donar en los supermercados, se puede colaborar de forma virtual a través de la web www.granrecogidadealimentos.org, donde los ciudadanos pueden realizar su aportación económica directamente al Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar. También está disponible la opción de donar mediante Bizum con el código 00574.

La Gran Recogida de 2025 vuelve a poner de manifiesto la importancia de la solidaridad en un momento en el que cada vez más familias necesitan apoyo para cubrir algo tan básico como la alimentación.