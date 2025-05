El Banco de Alimentos anima a la comarca a donar en la gran recogida del 23 y 24 de mayo y aún busca voluntarios

Campo de Gibraltar/El Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar ultima los preparativos para la operación Kilo, una de sus dos grandes campañas de recogida de productos de primera necesidad a lo largo del año. En total, 70 establecimientos de la comarca participan en esta cuestación para la que aún se necesitan voluntarios que quieran ayudar con el fin último de aliviar la situación de las familias vulnerables de la zona.

Juan Carlos Herrera, vicepresidente de la organización comarcal, coordina junto a otros voluntarios fijos el evento que tendrá lugar este fin de semana, 23 y 24 de mayo, en prácticamente todos los supermercados del Campo de Gibraltar. En 32 de los 70 establecimientos participantes es necesario un número extra de voluntarios para poder cubrir todo el horario de apertura. “Esperamos cubrir pronto las vacantes que nos quedan -señala Herrera- gracias a la gran colaboración que estamos recibiendo de diferentes asociaciones de la comarca, clubes deportivos y colegios, entre otros”.

El Banco de Alimentos anima a la ciudadanía a sumarse como voluntarios a través del correo electrónico bancoalimentoscampodegibraltar@hotmail.com o al teléfono 956663360. La participación en alguno de los turnos consiste en animar e informar a la clientela que se acerque durante el fin de semana por alguno de los supermercados a colaborar en la causa, bien mediante una aportación económica en la línea de cajas o con la compra de productos en los supermercados que así lo permitan. Los voluntarios informarán en cada caso cuáles de estas dos opciones están disponibles en cada supermercado o hipermercado.

Voluntarios descargando palets. / Erasmo Fenoy

Este es un punto importante, ya que no en todos los establecimientos se podrán aportar productos como se hacía en anteriores campañas. Desde hace varios años, el abanico de posibilidades para colaborar con el Banco de Alimentos es más amplio y cómodo. Ahora se puede realizar una aportación económica en la línea de cajas del supermercado añadiendo el importe al tique de compra, como si se hubiera comprado un artículo más. Las aportaciones parten desde 1 euro. Otra opción, si alguien no tiene pensado llenar la nevera de casa durante fin el de semana, es colaborar por la pasarela Bizum (00574 es el código para que llegue directamente al organismo comarcal). Y, por supuesto, la clásica donación de productos, que se mantiene en los establecimientos de Carrefour, El Jamón y Ruiz Galán. Así, no hay excusa para no colaborar, tanto se vaya a la compra como desde el sofá.

Para los usuarios que encuentren a su disposición un supermercado con recogida tradicional, el Banco de Alimentos destaca cuatro grupos de productos que son muy necesarios en estos momentos: legumbres, azúcar, zumos y alimentos infantiles. Estos últimos, especialmente, ya que no suelen ser las donaciones habituales por parte de los clientes.

La organización comarcal espera recaudar en torno a 60.000 kilos en la segunda de sus grandes campañas anuales y anima a la ciudadanía a colaborar, pues la situación actual de sus almacenes es realmente complicada.

“Pedimos máxima colaboración porque estamos viviendo momentos muy duros. En los diez años que llevo aquí como voluntario nunca había visto las estanterías tan vacías”, lamenta Juan Carlos, quien confía en que el espíritu solidario de la comarca de un giro de 180 grados a la situación. “Es un absoluto orgullo cuánto se vuelca siempre el Campo de Gibraltar por colaborar. Cada año logramos la media más alta de España en cuanto a aportación y recogida y eso es gracias a la solidaridad de los campogibraltareños. Esperamos que vuelva a ser así”.

Los voluntarios trabajan estos días incansablemente para dejarlo todo listo para un fin de semana cargado de buena voluntad. Para ellos, también tiene Herrera palabras de agradecimiento. “La labor que realizan los voluntarios es magnífica y su implicación para con el Banco de Alimentos es la que permite que tantas personas de nuestra comarca reciban los alimentos que necesitan”, enfatiza.

Voluntaria preparando la campaña de primavera. / Erasmo Fenoy

Casi tres décadas de ayuda a la comarca

El Banco de Alimentos del Campo de Gibraltar es el único de las organizaciones asociadas a Fesbal de carácter comarcal. Esto se debe a que inició su labor aquí hace 29 años, cuando aún no existía el Banco de Alimentos de Cádiz a escala provincial. Desde el primer momento, la entidad está volcada en la aportación de alimentos para aquellos que más lo necesitan. Actualmente, trabajan con 82 asociaciones de todos los municipios del Campo de Gibraltar. Y la necesidad es constante, ya que cada año atienden a más de 12.500 usuarios que se benefician de la labor altruista de los voluntarios y de las donaciones de los ciudadanos.

Voluntarios del Banco de Alimentos. / Erasmo Fenoy

La labor en la gran nave del Banco de Alimentos en el polígono de La Menacha arranca cada día a las 8:30 de la mañana. Son alrededor de 15 voluntarios fijos quienes realizan labores de recogida, clasificación y entrega de alimentos. Al margen de las campañas como la de este fin de semana, a diario los voluntarios recogen los excedentes que varios supermercados preparan y que se encuentran en perfecto estado para su consumo. Son productos que ya no se pueden vender por la proximidad de su fecha de caducidad, pero que se pueden utilizar perfectamente. Y apenas daría tiempo a que caduquen, porque se entregan inmediatamente a asociaciones comarcales que requieren de ellos para elaborar las comidas en comedores sociales como los que gestionan Hogar Betania, el Centro Contigo o la Coordinadora Despierta para atender a personas de los colectivos más vulnerables.

Otras, llaman cuando les surge la necesidad y los voluntarios les preparan los palets que necesiten. E incluso los decomisos de productos por parte de las autoridades y que su estado sanitario así lo permita acaban en las neveras de la entidad; caso de los atunes rojos pescados de forma irregular en la Bahía de Algeciras. Dos furgonetas tienen marcados sus circuitos cada mañana para recoger estos productos en Algeciras, La Línea y San Roque.

“Hay mucha necesidad en la comarca, por eso es tan importante y agradecemos tanto las donaciones y colaboraciones que hace la gente. Son más de 12.000 personas que se benefician del servicio que ofrecemos y este solo puede realizarse mediante las donaciones que recibimos. Al final todo esto trata de ayudar”, concluye Juan Carlos Herrera.