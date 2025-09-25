El 'BAM Furor', de vigilante del Estrecho de Gibraltar a protector de la Flotilla de Thunberg y Colau que navega hacia Gaza

De vigilar las estratégicas aguas del Estrecho de Gibraltar a proteger a la Global Sumud Flotilla, la expedición que partió hace ya tres semanas desde Barcelona para trasladar ayuda humanitaria Gaza. El Buque de Acción Marítima (BAM) Furor ha recibido el encargo del Gobierno de Pedro Sánchez de velar por la seguridad de la mediática Flotilla, tras los ataques sufridos por varios de sus componentes y las amenazas lanzadas por Israel en caso de que las embarcaciones se acerquen a la franja de Gaza.

El BAM Furor se enfrenta a una misión muy diferente de lo que está habituado. El buque de la Armada española suele prestar servicio en la Operaciones de Presencia, Vigilancia y Disuasión en aguas del Mediterráneo y el norte de África, con el Estrecho como eje central por la constante presencia de buques militares rusos, aunque el Furor vivió uno de los últimos episodios de los encontronazos cercanos a Gibraltar con embarcaciones de la Royal Navy. Fue a finales de julio cuando la Marina Real británica hostigó a la nave de la Armada en su tránsito por la Bahía de Algeciras. Un roce que no pasó a mayores y que se escenificó con el acuerdo ya alcanzado para la firma del esperado tratado sobre el Peñón con la Unión Europea.

Poco después de este capítulo cercano a la Roca, el Furor puso fin a 52 días de vigilancia marítima por el Estrecho para retornar a su base naval de Cartagena. Precisamente allí se encontraba con los preparativos para participar en el ejercicio internacional de salvamento de submarinos Cartago 25 que se celebrará entre el 29 de septiembre y el 3 de octubre, unas maniobras en las que ahora le relevará el buque Cartagena.

Vista a bordo del 'Furor' en aguas de Algeciras. / Andrés Carrasco

Tras la orden del Gobierno de Pedro Sánchez para proteger a la Flotilla en su viaje a Gaza, el BAM Furor ultimaba labores de alistamiento y aprovisionamiento, con el objetivo de que partir este mismo jueves a su misión. Su dotación está compuesta por 52 personas (alrededor de 60 si se suma a los sanitarios) y tiene capacidad para participar en operaciones convencionales de vigilancia marítima, pero también en misiones humanitarias, de mantenimiento de la paz, antidrogas, control de la inmigración irregular.

En la flotilla viajan ciudadanos de 17 países, entre los que se encuentran figuras de relevancia internacional como la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

El BAM P-46 Furor es un buque de la Armada incorporado en 2019 tras su construcción en los astilleros de Navantia en Ferrol.