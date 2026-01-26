Avisos por viento y temporal marítimo en el Estrecho: rachas de hasta 111 km/h y olas de 5 metros
La borrasca Joseph irrumpe con fuerza: cuidado en las carreteras y en el mar
El Puerto de Algeciras cierra el acceso a los camiones tras llenarse las zonas de aparcamiento por las borrascas
Tras el paso de la borrasca Ingrid, una nueva borrasca bautizada como Joseph dejará desde este martes intensos vientos con gran oleaje y lluvia fuerte en toda el área del Estrecho que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar varios avisos amarillos que afectan al Campo de Gibraltar.
Según la Aemet, se esperan rachas de viento de hasta 90 km/h con componente oeste desde primeras horas de la mañana hasta la tarde, en un contexto de precipitaciones acumuladas de hasta 40 mm en 12 horas y fenómenos costeros con mar combinada de 4 a 5 metros. Por su parte, el Gobierno de Gibraltar ha emitido un aviso de tiempo severo por vientos de fuerza de temporal, que estarán vigentes entre las 9:00 y las 15:00, con velocidades medias de 30 a 35 nudos (56–65 km/h) y rachas frecuentes de 45 a 50 nudos (83–93 km/h), pudiendo alcanzar 60 nudos (111 km/h) de forma aislada.
Estas condiciones convierten a los vientos en el fenómeno principal de la jornada, con posibles dificultades para viajar y circulación complicada, sobre todo en zonas expuestas y carreteras abiertas. Las lluvias y el temporal marítimo aumentan el riesgo de incidencias en transporte y navegación, así como en actividades al aire libre.
Las autoridades recomiendan extremar la precaución, limitar los desplazamientos innecesarios y mantenerse informado a través de los canales oficiales para actualizarse sobre la evolución del temporal.
En cuanto a las precipitaciones, la Aemet advierte de una probabilidad del 40% al 70% de lluvias localmente intensas entre las 06:00 y las 18:00. Se podrían acumular hasta 20 milímetros en una hora y alcanzar los 40 milímetros en un periodo de 12 horas, lo que podría provocar acumulaciones puntuales de agua en zonas urbanas y dificultades en la circulación.
El viento será el fenómeno más destacado. Se esperan rachas máximas de hasta 90 km/h, con vientos de componente oeste, también con una probabilidad estimada entre el 40% y el 70%, durante el mismo tramo horario. Estas condiciones podrían generar incidencias en áreas expuestas y afectar al tráfico, especialmente en carreteras abiertas y puentes.
Además, la Aemet mantiene activo un aviso por fenómenos costeros durante toda la jornada del martes, desde las 00:00 hasta las 23:59. Se prevé viento del oeste o suroeste con velocidades de 50 a 61 km/h (fuerza 7). A partir de la mañana del día 27, el temporal marítimo se intensificará con mar combinada del oeste o suroeste, y olas de 4 a 5 metros, lo que supone un riesgo para la navegación y las actividades marítimas.
