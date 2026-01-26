Avisos por viento y temporal marítimo en el Estrecho: rachas de hasta 111 km/h y olas de 5 metros

Tras el paso de la borrasca Ingrid, una nueva borrasca bautizada como Joseph dejará desde este martes intensos vientos con gran oleaje y lluvia fuerte en toda el área del Estrecho que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar varios avisos amarillos que afectan al Campo de Gibraltar.

Según la Aemet, se esperan rachas de viento de hasta 90 km/h con componente oeste desde primeras horas de la mañana hasta la tarde, en un contexto de precipitaciones acumuladas de hasta 40 mm en 12 horas y fenómenos costeros con mar combinada de 4 a 5 metros. Por su parte, el Gobierno de Gibraltar ha emitido un aviso de tiempo severo por vientos de fuerza de temporal, que estarán vigentes entre las 9:00 y las 15:00, con velocidades medias de 30 a 35 nudos (56–65 km/h) y rachas frecuentes de 45 a 50 nudos (83–93 km/h), pudiendo alcanzar 60 nudos (111 km/h) de forma aislada.

Estas condiciones convierten a los vientos en el fenómeno principal de la jornada, con posibles dificultades para viajar y circulación complicada, sobre todo en zonas expuestas y carreteras abiertas. Las lluvias y el temporal marítimo aumentan el riesgo de incidencias en transporte y navegación, así como en actividades al aire libre.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución, limitar los desplazamientos innecesarios y mantenerse informado a través de los canales oficiales para actualizarse sobre la evolución del temporal.

En cuanto a las precipitaciones, la Aemet advierte de una probabilidad del 40% al 70% de lluvias localmente intensas entre las 06:00 y las 18:00. Se podrían acumular hasta 20 milímetros en una hora y alcanzar los 40 milímetros en un periodo de 12 horas, lo que podría provocar acumulaciones puntuales de agua en zonas urbanas y dificultades en la circulación.

El viento será el fenómeno más destacado. Se esperan rachas máximas de hasta 90 km/h, con vientos de componente oeste, también con una probabilidad estimada entre el 40% y el 70%, durante el mismo tramo horario. Estas condiciones podrían generar incidencias en áreas expuestas y afectar al tráfico, especialmente en carreteras abiertas y puentes.

Además, la Aemet mantiene activo un aviso por fenómenos costeros durante toda la jornada del martes, desde las 00:00 hasta las 23:59. Se prevé viento del oeste o suroeste con velocidades de 50 a 61 km/h (fuerza 7). A partir de la mañana del día 27, el temporal marítimo se intensificará con mar combinada del oeste o suroeste, y olas de 4 a 5 metros, lo que supone un riesgo para la navegación y las actividades marítimas.