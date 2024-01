Así se ve el pantano de Charco Redondo desde el espacio

Charco Redondo, más charco que nunca. Una espectacular imagen del satélite Copérnico muestra desde el espacio la situación crítica del embalse ubicado en Los Barrios, uno de los principales pantanos que suministran agua al Campo de Gibraltar.

La comarca se someterá a partir de este miércoles, 10 de enero, a medidas drásticas para contrarrestar la sequía. Las fotos más recientes de los pantanos de la comarca -y también del resto de la provincia- dejan a la claras la falta de reserva de agua potable. No obstante, la poderosa imagen desde el espacio de Copérnico alcanza casi toda la extensión de un embalse que está muy lejos de su capacidad habitual.

Copérnico es un satélite de observación del programa espacial de la Unión Europea. Se trata de un proyecto coordinado y gestionado por la Comisión Europea, que pretende lograr una completa, continua y autónoma capacidad de observación terrestre de alta calidad cuyos resultados sean accesibles libremente por la comunidad científica o cualquier otra persona interesada.

Las redes sociales del programa Copérnico se ha hecho eco de los problemas de sequía en el sur de España y han compartido la imagen de Charco Redondo, una captura de alta calidad en la que se pueden apreciar Algeciras, Los Barrios y parte de la Bahía, además de la sierra que rodea al embalse.

#ImageOfTheDay#Drought 🥀continues to affect southern and eastern #Spain 🇪🇸⬇️Recent #Copernicus #Sentinel2 🇪🇺🛰️ image of the Charco Redondo Reservoir, which supplies the city of #Algeciras, where water restrictions will be imposed in the coming days due to water scarcity 🚱 pic.twitter.com/KsNOw4R9AA