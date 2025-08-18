Así es la medusa huevo frito: aparece en grupo pero es "inofensiva"

La temporada de verano suele traer visitantes "no deseados" para los bañistas, como las clásicas medusas o los extravagantes y hasta hace poco desconocidos dragones azules que han aparecido en la playa de Santa Bárbara de La Línea. No obstante, también hay otros seres pelágicos no tan conocidos o, al menos, que no se conocen sus condiciones reales de daño o cómo actuar ante ellos; tal es el caso de la medusa huevo frito (Cotylorhiza tuberculata) o "aguacuajada".

Esta medusa que se alimenta de plancton recibe su nombre por su aspecto entre amarillento y anaranjado. Es endémica del Mediterráneo, pero se le puede encontrar en zonas de Islas Canarias y el Mar Rojo. Más allá de su color, llama la atención su pequeño tamaño, unos 15 centímetros, aunque puede alcanzar hasta casi los 30 centímetros. Dispone de ocho brazos con numerosos apéndices, como si fuesen pequeños tentáculos, con el final en forma de botón blanco o violeta.

Las medusas adultas suelen desaparecer en invierno, pero la fase "pólipo" sobrevive y se reproduce cuando las temperaturas son lo suficientemente altas, hacia finales de la primavera y comienzos del verano. Su presencia suele "asustar" porque aparece en enjambre o grupo de dimensiones a veces kilométricas, pero la realidad es que su picadura -que rara vez se da- es prácticamente inofensiva para el ser humano.

En caso de picadura

A pesar de que una picadura de medusa huevo frito no causa riesgos -aunque puede haber excepciones- en caso de picadura puede causarnos una leve irritación en la piel o ardor. Ante esto, se recomienda seguir las mismas instrucciones que ante una situación con medusa normal. Según el protocolo asistencial de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía recomienda actuar del siguiente modo ante ellas del siguiente modo:

Evitar roce con los tentáculos y salir del agua lo antes posible.

y salir del agua lo antes posible. No lavar con agua dulce , ya que podría romper las células urticantes, agravando el problema.

, ya que podría romper las células urticantes, agravando el problema. Lavar con suero fisiológico o usar agua de mar .

. Si hay algún resto de tentáculo adherido a la piel, quitarlo cuidadosamente con unas pinzas .

. Nunca se debe frotar la zona con toallas , arena, ni otros objetos.

, arena, ni otros objetos. Aplicar compresas con vinagre o limón en la zona afectada conjuntamente con frío local intermitentemente durante 5-15 minutos (utilizando una bolsa de plástico para que el agua dulce no entre en contacto con la herida).

La Junta de Andalucía además recomienda permanecer atentos a la información suministrada por las autoridades y socorristas sobre la presencia de medusas en las playas. Subraya además que algunas costas disponen de una bandera específica, aparte de las tradicionales roja, amarilla y verde, referentes a la peligrosidad de la zona de baño.