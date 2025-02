A algunos les pudo parecer excesivo que Bruno García, alcalde de Cádiz y presidente del PP provincial, se plantase el pasado 24 de enero ante los periodistas para cortar de raíz los rumores maliciosos que circulaban por algunas alcantarillas sociales en torno a él y una de sus concejalas. Ambos, acompañados de tres miembros más del gobierno local, con tono aseado y sereno, con las palabras justas, salieron al paso de las especulaciones en una comparecencia abierta a las preguntas de los informadores. En pleno concurso del carnaval y con los lápices de los autores bien afilados, García acertó y zanjó la cuestión en pocos minutos. Objetivo logrado.

Contaba José Antonio López en su crónica de ese día en Diario de Cádiz que los responsables municipales gaditanos comparecen habitualmente los viernes en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos tomados en la junta de gobierno local y ponerse a tiro de los informadores -siempre en el buen sentido de la expresión- para responder a todo tipo de asuntos, una práctica y puesta en escena que contrasta con la propaganda unidireccional que se estila en otros lares, donde nos hemos acomodado al corte de voz sin pregunta previa, a la notita de prensa repleta de asuntos que “poner en valor” y al vámonos que nos vamos, que ya he rellenado.

Deberían tomar nota muchos munícipes, sometidos a circunstancias mucho más complejas que el alcalde de Cádiz, al ejemplo que éste les ha dado a la hora de poner luz sobre el trabajo que se desarrolla en sus ayuntamientos y de dar respuesta a las dudas que puedan surgir en torno a su gestión o temas paralelos.

Será porque es otro sábado por la mañana en la redacción o porque los rayos de sol se empiezan a colar entre las nubes, el caso es que me vienen a la cabeza sentencias, alguna bíblica, como esa de “la verdad os hará libres”, y alguna otra, concisa y redonda, como la de Manuel Chaves Nogales para definir el oficio de cronista: “Andar y contar es mi oficio”. Será la consecuencia del ejercicio de una profesión tan necesaria como atacada cuando se asume “con independencia, que no imparcialidad”, como decía el amenazado director del periódico de las viñetas de Lucky Luke y como subrayaba ayer Juanjo Téllez en la magnífica entrevista realizada por Fernando Silva para Europa Sur. De verdad de la buena que no es nada personal, tan solo periodismo.