Alternativas reclama un reparto del Fondo de Bienes Decomisados del Narcotráfico que llegue a todo el Campo de Gibraltar

El movimiento asociativo de lucha contra las drogas del Campo de Gibraltar, agrupado en la Coordinadora Alternativas, exige al Ministerio de Sanidad que reconozca la situación excepcional de la comarca y aporte financiación del Fondo de Bienes Decomisados del Narcotráfico para planes de prevención en los ocho municipios de la comarca.

La zona percibirá en 2025 de forma directa apenas un 0,11% del total de 20,1 millones de euros con los que está dotado el programa, que se nutre del valor de subasta de los coches, viviendas y otros objetos que se intervienen a las mafias del tráfico de drogas. El Ayuntamiento de Algeciras será el único beneficiario directo con 23.678 euros para los planes municipales de prevención, tal y como adelantó este lunes Europa Sur.

El articulado de la orden para la convocatoria de las subvenciones exige expresamente a los municipios "ser capitales de provincia o de comunidad autónoma o tratarse de cabildos o consejos insulares o municipios que tengan una población de derecho igual o superior a 100.000 habitantes". Con este formato, siete de los ocho ayuntamientos de la comarca tienen vetado por definición el acceso directo a las ayudas. Y lo mismo sucede con las ONG, a las que se les pide que tengan actividad en al menos dos comunidades autónomas.

De forma indirecta, La Línea y San Roque reciben dinero del programa Ciudades ante las drogas que el plan subvenciona a través de las comunidades autónomas. Y ahí está la clave para satisfacer la demanda comarcal, según Alternativas. "El Gobierno debe mostrar sensibilidad con una comarca tan castigada por el narcotráfico y donde esos planes de prevención hacen falta en todos los sitios. Por ello, sin tener que cambiar la ley -que sería más problemático- se podría entregar una partida específica para la Comunidad Autónoma de Andalucía destinada al Campo de Gibraltar. Y que fuese la Junta la que abriera una convocatoria especial para estos los municipios y sus ONG", según Francisco Mena, presidente de Alternativas.

Mena afea que el actual delegado del Plan Nacional sobre Drogas, Juan Ramón Villalbí, carece de voluntad para imprimir cambios al sistema. "Es una solución imaginativa y que se podría aplicar sin cambiar la ley. Pero hace falta voluntad y el delegado ya nos mostró en su día por teléfono, sin siquiera venir a la comarca, que pretendía mantener el sistema igual", denuncia Mena.

Mientras, Ayuntamientos de capitales de provincia como Ávila y Soria reciben dinero por el mero hecho de su capitalidad pese a no aportar ningún bien al sistema. Ávila aparece en el reparto con 198.996 euros para su Ayuntamiento y Soria con otros 41.659 euros este año, aún con poblaciones muy inferiores a las de Algeciras.

"Y con las ONG sucede igual. La Fundación Márgenes y Vínculos logra dinero por estar en dos comunidades, en Andalucía y Ceuta, y tiene que repartirlo entre ambas. Con una especificidad para la comarca se atenderían muchas necesidades. Las ONG estatales aquí no vienen a poner ningún programa en marcha", resume Mena.