Algeciras, la segunda ciudad de España con mayor ratio de accidentes de tráfico

Un cartel avisa del fin de la zona de accidentes, mientras una ambulancia circula en sentido contrario, a la entrada de Algeciras.

Algeciras es, después de Melilla, la segunda ciudad de España en la que se tramitan más partes por accidente de tráfico según el estudio Radiografía del seguro del automóvil, publicada por la patronal de las aseguradoras, Unespa, que hace referencia a datos de 2024. El municipio algecireño tiene un 36,5% más de posibilidades de registrar un accidente leve de tráfico que la media. La Línea se sitúa en el top cinco de poblaciones con mayor número de accidentes graves entre aquellas cuyos afectados han dado parte.

Unespa es la asociación que representa al seguro en España. Forma parte, entre otras instituciones, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (Ceoe) y de Insurance Europe (Federación europea de seguros y reaseguros).

Del estudio Radiografía del seguro del automóvil se deduce que Melilla, Algeciras y Jerez tienen, respectivamente, un 41%, 36,5% y 35% más de probabilidad de registrar un accidente leve de tráfico que la media de los municipios de España.

Les siguen con mayor número de lo que se conoce como golpes de chapa dos localidades de Madrid, Parla y Collado Villalba, y tres malagueñas, la capital, Marbella y Torremolinos. El ranking lo continúan Dos Hermanas y Sevilla, Arona (Tenerife), Pozuelo de Alarcón y Móstoles.

En el caso de siniestros graves, la lista la comandan dos localidades de la provincia, Chiclana y Jerez, con un 154% y un 135% por encima de la media. Completan la relación de los que acreditan accidentes de este tipo Melilla, Dos Hermanas, La Línea y Málaga,.

Coches circulando en La Linea, por las inmediaciones de la frontera con Gibraltar, este miércoles / Manu Romero

En el polo opuesto, las ciudades en las que mejor se conduce son Orihuela (Alicante), El Prat de Llobregat y Barcelona, en el caso de los siniestros leves, y Huesca, San Sebastián y Sant Cugat del Vallès, en cuanto a accidentes graves.

La comunidad de Madrid encabeza, siempre según los datos facilitados por Unespa, la clasificación de volumen de siniestros y pagos, con 2,77 millones de incidentes y 1.813 millones de euros desembolsados por las aseguradoras, precediendo a Barcelona (842.527 siniestros y 938,3 millones de euros) y Valencia (584.498 siniestros y 481,3 millones de euros).

En el extremo opuesto, las provincias con menor cuantía de partes fueron Soria, Palencia, Teruel y Zamora.

El estudio atribuye estas diferencias a la densidad de población, la movilidad diaria y la estructura del parque automovilístico en cada territorio.

Un accidente cada tres segundos

El estudio de Unespa refleja que en 2024 el seguro de automóvil atendió cerca de 11 millones de siniestros en las carreteras españolas, que supusieron el desembolso de 10.189 millones de euros. Esto significa una media de una atención cada tres segundos, con un coste medio de 920 euros por incidente.

Dentro del ramo del automóvil, la asistencia en carretera es con diferencia la intervención más habitual para las aseguradoras, al concentrar dos de cada cinco atenciones. Le siguieron los daños propios, la responsabilidad civil material y la rotura de lunas.

La cobertura con mayor coste medio es la responsabilidad civil corporal, que alcanza los 7.218 euros por siniestro. Aunque su frecuencia es mucho menor que la de otros incidentes —apenas representa el 4,3% del total de percances— su peso económico es determinante: absorbe más de un tercio del importe abonado por el seguro de automóvil en concepto de indemnizaciones. También destacan por su elevado importe los incendios de vehículos, con un coste medio de 4.436 euros. Estos resultados muestran cómo algunas coberturas que no figuran entre las más populares en contratación sí se traducen en incidentes de gran severidad cuando ocurren.

En el extremo opuesto, las intervenciones más económicas corresponden a la asistencia en carretera (149 euros). No obstante, esta concentra más del 40% de los siniestros atendidos, lo que la convierte en una de las áreas de mayor actividad operativa para las aseguradoras.

Un análisis de los datos de aseguramiento pone de manifiesto las distintas prioridades de los asegurados a la hora de configurar sus pólizas. La protección del conductor responsable del accidente se mantiene como una de las coberturas más extendidas: está presente en el 94,6% de los vehículos. También gozan de gran aceptación la defensa jurídica (87,6%) y la rotura de lunas (77,8%).

En contraste, garantías como la retirada de carnet (26,8%), los daños propios del vehículo (39,9%) y la asistencia en carretera (56,4%) presentan tasas menores de aseguramiento, a pesar de que algunas de ellas concentran un elevado volumen de siniestros o conllevan importantes desembolsos cuando ocurren. Por ejemplo, los daños propios representan uno de cada cinco percances y tienen un coste medio de 1.090 euros, mientras que la asistencia en carretera interviene en cuatro de cada 10 incidentes.

Los datos de aseguramiento por tipología de vehículo reflejan comportamientos muy dispares. Los turismos, que representan la mayor parte del parque móvil, registran tasas altas de aseguramiento en la mayoría de las coberturas voluntarias. En cambio, las motocicletas y ciclomotores se protegen menos contra incendios, robos, daños propios o lunas, pero recurren con frecuencia a la asistencia en carretera y a la defensa jurídica.

La estructura de aseguramiento también varía según la edad del conductor. Los más jóvenes contratan en menor medida garantías como daños propios, mientras que los asegurados de más edad muestran tasas más elevadas en coberturas como lunas y asistencia en viaje.