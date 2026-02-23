El alcalde de Algeciras alerta de que el Campo de Gibraltar pierde competitividad mientras Marruecos acelera con nuevas infraestructuras

Panorámica de los trabajos del Acceso Sur al Puerto de Algeciras, que el Gobierno sitúa en un 69,84% de ejecución a 17 de febrero.

El pulso por el liderazgo logístico en el Estrecho se intensifica y el Campo de Gibraltar teme quedarse atrás. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha reclamado este lunes al Gobierno central “un compromiso firme y decidido” con las infraestructuras de la comarca tras conocerse que el Ministerio de Transportes ha decidido aparcar definitivamente el proyecto de desdoblamiento de la N-340 entre Algeciras y Vejer.

La decisión, comunicada en respuesta parlamentaria, supone para el regidor “un nuevo freno al desarrollo y a la competitividad de nuestra tierra”, en un momento especialmente delicado por la creciente competencia internacional en el ámbito portuario.

Una carrera que no espera

El aviso del alcalde no llega en el vacío. 2026 está llamado a ser un año clave en el comercio marítimo del estrecho de Gibraltar. Marruecos prevé poner en marcha las operaciones logísticas en Nador West Med, una nueva dársena concebida para replicar el modelo de éxito del puerto de Tánger Med, con un ambicioso triple enfoque: contenedores, productos energéticos y un potente polo industrial y logístico vinculado a una zona franca para atraer inversión extranjera.

Mientras los puertos marroquíes continúan creciendo e invirtiendo de manera exponencial, el puerto algecireño —uno de los principales motores económicos de la ciudad, de la comarca y de la provincia— corre el riesgo de perder competitividad si no cuenta con unas infraestructuras terrestres acordes a su dimensión y volumen de actividad.

Landaluce ha subrayado el papel estratégico de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras como eje de riqueza y empleo, no solo para Algeciras, sino para toda Andalucía y el conjunto del país.

Carreteras saturadas y proyectos pendientes

El alcalde ha insistido en que el Acceso Norte es una actuación prioritaria para la ciudad y para todo el Campo de Gibraltar, pero ha advertido de que, mientras se avanza en su desarrollo, es imprescindible adoptar medidas que alivien la saturación actual de la autovía.

El reciente tren de borrascas que ha afectado a la comarca ha vuelto a poner sobre la mesa la fragilidad de la red viaria. “Se ha hecho aún más evidente la necesidad urgente, en primer lugar, del arreglo de las carreteras y, posteriormente, de su mejora estructural”, ha señalado.

Entre las reivindicaciones más urgentes figura la ampliación del tablero de la A-7 con un tercer carril por sentido en el tramo Algeciras–Los Barrios–San Roque. La capacidad actual de dos carriles resulta claramente insuficiente para absorber el volumen real de tráfico, muy superior al previsto cuando se diseñó esta infraestructura.

A ello se suma la paralización del desdoblamiento de la N-340, vía fundamental de conexión con la provincia y con Cádiz. Para el alcalde, su archivo supone “un nuevo golpe a las legítimas aspiraciones de progreso de nuestra ciudad”.

“No pedimos privilegios, sino inversiones justas y necesarias para garantizar nuestro futuro económico y social”, ha concluido el regidor.