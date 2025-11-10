Albares y Cooper se reúnen por primera vez en Londres sin dar fecha ni detalles del tratado sobre Gibraltar

Cinco meses después del anuncio de un "acuerdo político" sobre el que elaborar un tratado internacional de Gibraltar, los gobiernos de España y Reino Unido siguen sin ofrecer una fecha para la conclusión del documento, mientras mantienen en secreto todos los detalles sobre su contenido junto a la Unión Europea (UE). El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, ni siquiera se ha referido directamente a la negociación tras la visita que ha realizado este lunes en Londres a su nueva homóloga británica, Yvette Cooper, en el primer encuentro oficial entre ambos desde que la política laborista asumiera la cartera el pasado mes de septiembre.

La referencia tras la cita al Brexit gibraltareño y su incidencia en el Campo de Gibraltar no puede haber sido más escueta: "Hemos abordado las oportunidades para nuestros ciudadanos y la nueva etapa para Campo de Gibraltar y Gibraltar", se ha limitado a comentar Albares en un mensaje en la red social X tras fotografiarse con la secretaria de Estado antes de mantener con ella un almuerzo de trabajo.

El ministro español ha afirmado que la reunión sirvió para reforzar "las relaciones bilaterales tras la firma del Marco Bilateral Estratégico" que se rubricó a principios de septiembre en torno a numerosos temas, según explicó entonces el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que se refirió como principales apartados "a la igualdad de género, el desarrollo sostenible o la transición a una energía verde".

Este lunes, Albares y Cooper se han puesto de acuerdo en "seguir profundizando" en esa "cooperación". "También trabajar juntos en el apoyo a Ucrania, la seguridad europea, y la paz en Gaza y Oriente Medio", apostilló el ministro.

Según informaron fuentes diplomáticas, la reunión se ha producido a raíz de una conversación telefónica que ambos mantuvieron hace dos meses, recién llegada al cargo Yvette Cooper (Inverness, Escocia, 1969), una de las figuras más veteranas y experimentadas del Partido Laborista. Diputada desde 1997, ha ocupado cargos de relevancia en los gobiernos de Tony Blair y Gordon Brown, entre ellos los de secretaria de Estado de Trabajo y Pensiones (2009-2010) y jefa secretaria del Tesoro (2008-2009). Tras la victoria laborista de 2024, Cooper fue nombrada Secretaria del Interior, donde centró su gestión en políticas de inmigración y seguridad fronteriza.

Albares dialoga con Cooper este lunes en Londres. / M. A. E. C.

En septiembre de 2025 asumió el liderazgo del Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Mancomunidad y de Desarrollo, sucediendo a David Lammy. Considerada una política moderada y pragmática, Cooper afronta el reto de redefinir la relación del Reino Unido con la UE tras el Brexit y reforzar el papel internacional de Londres en un contexto global cada vez más incierto.

Del acuerdo sobre Gibraltar anunciado el pasado 11 de junio de 2025, poco se conoce. En cualquier caso, nada nuevo respecto a lo anunciado como objetivos de la negociación hace más de cinco años. Es decir, se sabe algo del qué y nada del cómo. La intención es eliminar todos los controles a personas y mercancías entre España y Gibraltar (el derribo de la Verja), estableciendo una unión aduanera entre Gibraltar y la UE. Además, el Peñón realizará sus propios controles en el aeropuerto y el puerto, mientras que España llevará a cabo los controles Schengen en nombre de los 27.

Además de garantizar la colaboración entre las autoridades de la UE/España y Gibraltar en materia de control fronterizo y aduanas, se sabe que aborda la fiscalidad, los derechos de los trabajadores transfronterizos y el mantenimiento de la igualdad de condiciones en áreas como las ayudas estatales, la normativa laboral y los estándares medioambientales, en consonancia con los compromisos adquiridos en el acuerdo marco entre el Reino Unido y España el 31 de diciembre de 2020 (el Acuerdo de Nochevieja).

Cooper y Albares, este lunes en Londres. / M. A. E. C.

Además, asegura la plena autonomía operativa de las instalaciones militares británicas en Gibraltar, incluida la base de la RAF, que continuará con sus operaciones actuales. El ministro de Asuntos Exteriores británico hizo entonces hincapié en una cláusula acordada que protege la soberanía del Reino Unido sobre Gibraltar.

Llamada de Picardo

Antes de la cita con Albares, Cooper ha mantenido "una larga conversación" con el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, que se ha centrado "en todas las cuestiones pendientes, mientras continúan los trabajos para ultimar el texto legal del tratado.

"Esta mañana he mantenido una conversación muy positiva y constructiva con la ministra de Asuntos Exteriores, antes de su almuerzo de trabajo con José Manuel Albares. Ambos estamos plenamente comprometidos a garantizar que el texto legal definitivo del tratado refleje adecuadamente el acuerdo alcanzado en junio y salvaguarde los intereses de Gibraltar en todos los aspectos. Las conversaciones avanzan con cautela y determinación, y sigo siendo optimista en cuanto a que llegarán a buen puerto”, ha concluido Picardo.