El Campo de Gibraltar aguarda la creación de nuevos juzgados en 2026 tras un año en blanco

El anuncio por parte del Ministerio de Justicia para la creación en toda España de 500 plazas de jueces a lo largo de 2026, 95 de las cuales serán para Andalucía, ha sido acogida con optimismo moderado por parte de los operadores jurídicos del Campo de Gibraltar. La decisión del Ejecutivo se produce tras un 2025 en blanco que dejó múltiples compromisos pendientes en la materia, lo que ha acentuado la sobrecarga de trabajo en los juzgados de la comarca.

A falta aún de un calendario para la puesta en marcha de las nuevas oficinas judiciales, las expectativas para este año pasan por tener una nueva sección en la Audiencia Provincial –la segunda de la comarca, junto con la 7ª ya existente– mediante la creación de dos nuevas plazas para magistrados. El proyecto inicial pasa por que una de las dos secciones campogibraltareñas de la Audiencia asuma en exclusiva los asuntos penales y la otra, los civiles. No obstante, esta fórmula es discutida debido a que puede provocar que la que entienda de lo penal se sobrecargue y que la otra, en cambio, esté tremendamente aliviada.

El proyecto del Ministerio de Justicia para 2026 se completaría con dos juzgados más de Instancia, incardinados en el proyecto de reforma del sistema judicial iniciado por el ministro, y uno nuevo de Familia, que vendría a reducir el volumen de trabajo del saturado y único juzgado existente en la materia en el Campo de Gibraltar.

"Un hito más", según el ministerio

El Ministerio de Justicia, en una nota de prensa, subrayó este lunes que "se trata de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año" de la historia judicial española y supone "un hito más en la ambiciosa transformación impulsada", para un "servicio público más ágil, eficiente y cercano".

Justicia resaltó que la creación de ese medio millar de plazas es "una cifra superior a la suma de las creadas durante la última década" y es posible "gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia", la cual, añade el ministerio, "introduce un nuevo modelo organizativo más moderno y eficiente", al eliminar los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y sustituirlos por tribunales de instancia, órganos colegiados formados por diversos jueces que cuentan con una única oficina judicial de apoyo técnico. En Andalucía, el incremento de la planta judicial será del 9,4%, el mayor en toda su historia.

Ninguna plaza en 2025

El anuncio del Gobierno llega después de que el año pasado no se crease ninguna plaza para juez o magistrado. Esta hibernación fue consecuencia indirecta de una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que extendía los efectos de una sentencia firme del mismo tribunal, de abril de 2023, en la que se reconoció a un magistrado el derecho a percibir una retribución adicional en su nómina por superar en un 20% la carga de trabajo que establece el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La previsible avalancha de demandas que se iba a producir por parte de jueces y magistrados afectados por el impago de esas retribuciones llevó al ministerio a echar el freno, tanto a la hora de crear nuevos juzgados en 2025 como en las convocatorias de examen para nuevos jueces. El dinero que se iba a dedicar a todo ello fue destinado a abonar los retrasos salariales en la judicatura, toda vez que el ministerio se inclinó por asumir el pago de sus deudas salariales sin esperar a que nuevas sentencias le obligasen a hacerlo.

La Consejería de Justicia determinó en 2024 que Andalucía necesitaba 56 nuevos juzgados y 15 plazas de magistrados. "Queríamos hacer una propuesta para que se atendiera la petición de incrementar en 56 los juzgados andaluces… Es terrible", se lamentó tras conocer los planes del Gobierno el consejero andaluz del ramo, José Antonio Nieto, que empleó el término "colapso" para referirse al panorama existente en muchos juzgados.

"Si no es posible resolver los conflictos en plazos adecuados porque hay un embudo, los asuntos terminan en la mesa de trabajo de un juez y, si no hay más jueces, no se puede resolver al ritmo necesario", señaló Nieto.

Un dato aportado por el consejero andaluz hace dos años daba fe del paso de tortuga que se llevaba en el proceso de creación de nuevas unidades judiciales en Andalucía: en los últimos diez años se habían creado solo 74 juzgados en toda la comunidad, una media de solo 7,4 anuales.