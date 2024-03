Gibraltar se prepara para abastecerse de agua potable en España en caso de emergencia

Gibraltar tiene terminada al 80% una tubería de agua potable hasta el límite con España, es decir, hasta La Línea de la Concepción, que se utilizaría "en futuras ocasiones de emergencia", según fuentes del Gobierno llanito consultadas por Europa Sur.

"Su conclusión y las condiciones exactas de uso están por determinar", añaden estas mismas fuentes al ser preguntados sobre los fines de esta tubería. "Se ha construido el 80% del trecho hasta la frontera con España, pero queda por aprobar el presupuesto para construir el 20% restante, que es la parte más cara y más complicada ya que atraviesa un tramo densamente urbanizado", añaden en referencia a la parte que recorrería la avenida Winston Churchill.

Desde el otro lado de la Verja, aseguran no tener noticias sobre este proyecto, que se desarrolla más de cuatro años después de que el Peñón abandonara la Unión Europea y cuando todavía Reino Unido y la Comisión Europea no han alcanzado un acuerdo para la relación de la Roca con el Campo de Gibraltar. Del resultado de esta negociación dependerá, entre otros, el uso que se le dé a la tubería. En cualquier caso, José Manuel Alcántara, director general de Arcgisa, ha explicado a este periódico que "ni oficialmente ni extraoficialmente se ha producido contacto alguno". "No hay absolutamente nada", responde al ser preguntado si Arcgisa, la empresa encargada de distribuir el agua en el Campo de Gibraltar, había firmado algún tipo de convenio con Gibraltar con este objetivo.

"Como bien sabe, en la comarca atravesamos una situación peculiar a causa de la sequía por lo que una petición de este tipo, en caso de llegar, habría que estudiarla con detenimiento", añade Alcántara. "En su momento, le ofrecimos ayuda puntual a Gibraltar cuando el incendio de una cueva afectó a la planta desaladora. Solo eso", concluye el director de esta empresa dependiente de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar.

Una infraestructura de 1869

Fue a raíz de aquel fuego, en agosto de 2022, cuando el Gobierno de Gibraltar planteó instalar una tubería hasta la Verja para abastecerse de agua de España en caso de emergencia. La decisión de explorar esta posibilidad fue tomada en el seno del Grupo de Coordinación Estratégica como medida de contingencia.

AquaGib, la empresa pública del agua en Gibraltar, disponía de infraestructura en las inmediaciones del aeropuerto que en el pasado se utilizaba para conducir el agua de los pozos naturales de British Lines al depósito de mezcla de Hesse, donde posteriormente se bombeaba a la red. Sin embargo, aquellas viejas cañerías llevaban más de un siglo sin ser utilizadas.

Cabe recordar que en 1869 se encontró un acuífero arenoso en el istmo que une Gibraltar con España. Se construyeron entonces pozos y un sistema de bombeo para transportar este agua a los embalses públicos, no obstante, el agua se volvió salobre rápidamente y se empleó principalmente para fines sanitarios.

El incendio y derrumbe de 2022

Gibraltar ha perseguido el autoabastecimiento de agua potable desde que la Roca estuvo ocupada por los árabes, sin embargo, en el verano de 2022, un derrumbe y el posterior incendio de un túnel afectaron gravemente a una de las plantas desaladoras del Peñón, dejando a la población sin suministro durante varios días y obligando al Gobierno de la colonia a importar 4,4 millones de litros de agua desde España.

"Debido a la emergencia, importamos importantes volúmenes de agua potable por carretera y agua no potable por barcaza", explicó tras aquella crisis el ministro de Servicios Públicos, Albert Ísola. "Se empezó a trabajar en todas las opciones posibles, entre ellas la colocación de una nueva tubería en la frontera. El Gobierno no tiene intención alguna de utilizar dicho tubo como suministro permanente de agua potable desde España y sólo se utilizará en el futuro como medida de contingencia en caso de que vuelva a producirse una emergencia como la que acabamos de vivir", indicó entonces.

"Siempre nos aseguraremos de ser autosuficientes en nuestra producción de agua", concluyó Ísola.

Las desaladoras del Peñón

Por el momento, si Gibraltar se salva de las restricciones en el consumo de agua que afectan a toda la comarca colindante a causa de la sequía es porque cuenta con sus propias plantas desalinizadoras, lo que le permite no depender del exterior.

Tras numerosos ensayos, algunos fallidos, el objetivo de obtener agua del mar para el consumo de la población culminó en 2001, cuando AquaGib adquirió dos plantas de ósmosis inversa de 1.000 metros cúbicos por día, las cuales se encuentran en pleno funcionamiento. Esta empresa pública adquirió recientemente una tercera instalación de este tipo, lo que aumentó la capacidad de producción a un máximo de 6.300 metros cúbicos por día, es decir, la práctica totalidad del agua potable que se consume en la colonia.

Durante el proceso, las plantas gestionadas por AquaGib expulsan una gran cantidad de salmuera que regresa al mar, produciendo una enorme catarata artificial que, con frecuencia, es fotografiada por los turistas.

