El 58% de las actuaciones de la planificación eléctrica 2025-2030 del Campo de Gibraltar, pendientes desde hace cinco años o más

La propuesta del Gobierno para la nueva hoja de ruta para la red eléctrica y de distribución para el período 2025-2030 recoge 24 actuaciones en el entorno de la Bahía de Algeciras, de las cuales el 58% pertenecen a las anteriores planificaciones.

El consejero de Industria, Jorge Paradela, ha destacado este martes en Los Barrios que la propuesta de planificación del Gobierno es insuficiente y que solo recoge el 23% de las demandas planteadas por la Junta, por lo que están ultimando las alegaciones que presentarán. En Cádiz, ha explicado, solo se cuenta con el 1% de lo que propone el gobierno andaluz.

Según el consejero, de las 24 actuaciones relativas a la Bahía de Algeciras que se incluyen, el 58% pertenecen a la planificación anterior, es decir, solo diez son de nueva incorporación. De estas, además buena parte corresponden a infraestructuras para el refuerzo del mallado nacional, mientras que el resto sí tienen una dedicación más específica para los usos de energías renovables e industriales, los más potenciados en el nuevo período. Es por ello que Paradela teme que esta situación pueda ralentizar el desarrollo industrial y de energías verdes de la comarca y de Andalucía.

En la planificación anterior, para el período 2021-2026, se recogía algo más de una treintena de iniciativas. Dado que la nueva propuesta recoge 14 intervenciones que vienen del pasado, casi la mitad de los elementos planificados quedaron sin ejecutar.

"El 60% de lo invertido en Andalucía es mejoras para el conjunto de la red, pero no para proyectos de demanda industrial o de infraestructura de Andalucía", ha comentado, además de que "más de la mitad es heredado de actuaciones no ejecutadas en la planificación anterior".

El consejero de Industria ha destacado que Andalucía cuenta, a cierre del primer semestre, 16,1 gigavatios (GW) de potencia verde instalada, con el objetivo de llegar a 20 GW a finales del próximo año. De esos, 3,6 GW han sido incorporados en los últimos doce meses. "Hemos aportado el 24,6% de la nueva instalación limpia de España", ha abundado.

Paradela ha resaltado que Andalucía capta inversión industrial "a un ritmo nunca visto", con 17.000 millones en proyectos para los próximos años, la mayoría relacionados con las energías verdes por la posibilidad de disponer de energía limpia "a precios competitivos". Sobre Cádiz en concreto, ha resaltado que es la segunda provincia con más potencia limpia instalada de la región, con más del 20%, y la líder en eólica, con un 39%.

Nuevos parques eólicos en Los Barrios

El consejero ha participado este martes en la inauguración de los dos nuevos parques eólicos de Engie en Los Barrios, con una inversión de más de 50 millones de euros. Estas instalaciones forman parte de su plan de expansión por la región, en la que prevén estrenar, al menos, una nueva instalación cada año.

"Proyectos como este hacen posible la transición energética y ayudan a hacer realidad un futuro más sostenible", ha explicado Loreto Ordóñez, CEO de Engie España, durante el acto de puesta de largo. Ambas instalaciones cuentan con una potencia acumulada de 37,2 megavatios (MW), repartidos entre ambas instalaciones: El Patrón (cuatro aerogeneradores, 24,8 MW) y Cerro Cabello (dos unidades, 12,4 MW).

El proyecto, ejecutado por Torsa, ha supuesto una inversión de más de 50 millones de euros y ha generado unos 140 empleos durante la fase de construcción. El pasado verano, Engie comenzó la fase de pruebas y puesta en funcionamiento de ambas instalaciones. Según ha destacado Ordóñez, su generación permitirá evitar la emisión de 8.368 toneladas de CO2 al año, equivalente a la huella de carbono de más de 5.000 hogares. De cara al futuro, tanto empresa como autoridades han dejado entrever la posibilidad de desarrollar una segunda fase.

Las máquinas, construidas por Siemens, cuentan con una capacidad de 6 megavatios de potencia unitaria (36 megavatios para el conjunto de los dos parques) que permitirán producir hasta 120 gigavatios hora de energía anuales. Esto equivale al consumo de unos 30.000 hogares y al 15% de la demanda de Los Barrios, una de las localidades con mayor consumo de Andalucía por contar con empresas electrointensivas como Acerinox y un potente parque comercial.

El alcalde de Los Barrios, Miguel Alconchel, aseguró en la presentación que la materialización de los nuevos parques eólicos de Engie ha supuesto "un proceso largo de seis años". "Son muchos los proyectos presentes en Los Barrios en los que estamos trabajando y, si queremos seguir transformando nuestro pueblo, tiene que ser de la mano de sinergias", ha profundizado.

"Las energías limpias son el petróleo que nunca tuvimos y España tiene en su mano ser el golfo Pérsico de las renovables". Con estas palabras, el consejero de Industria ha invitado al Ejecutivo a tomar decisiones en materia regulatoria para favorecer el desarrollo de este tipo de proyectos, ya que entiende que está siendo "tímido".