Acerinox, un valor seguro para invertir en la guerra de aranceles de Trump

Algeciras/La siderúrgica Acerinox es un valor seguro y recomendable para invertir en bolsa ante la guerra de aranceles puesta en marcha por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Así lo considera el experto en valores Eduardo Bolinches, quien resalta la importancia para Acerinox de contar con una pujante filial en Estados Unidos (North American Stainless) frente a otras compañías europeas del sector, como Arcelor Mittal, ante el contexto económico abierto con la imposición de los recargos comerciales y que se añade a la inestabilidad por la guerra en Ucrania. No en vano, Acerinox cuenta con una cuota de mercado del 40% en Estados Unidos.

"Acerinox tiene plantas de producción de acero en Estados Unidos y, por lo tanto, su producción allí no está sujeta a los aranceles. Es un gran beneficio frente a Arcelor Mittal, y también frente a Tubacex o Tubos Reunidos que también tienen plantas allí", ha subrayado Bolinches en un consultorio económico en Capital Radio. En el consultorio, un oyente pregunta por un posible cambio de acciones de Arcelor por Acerinox, a lo que el experto reflexiona como más favorable la compañía vinculada al Campo de Gibraltar.

Ante el escenario en bolsa de las dos compañías que cotizan en la Bolsa española, el experto destaca que aunque los títulos de Arcelor tienen mayor valor (del orden de 25 euros por acción frente a los 11 de Acerinox), los de Acerinox tienen un soporte en el entorno de los 10,80 euros que le confieren, bajo su punto de vista, mayores garantías de estabilidad y crecimiento. "Ambas han caído, qué duda cabe", plantea el escenario bélico en Ucrania.

"Arcelor sería muy interesante y muy positivo que fuese reconquistado ese nivel, en torno a los 27,24 euros por acción. Si comparamos la situación con la de Acerinox, la media móvil del medio plazo no ha sido de pérdidas. Todo lo contrario, ha sido utilizado como soporte dinámico y, por lo tanto, se ha producido una reacción alcista. Acerinox tiene un pedazo de soporte en 10,80 euros que está funcionando. Técnicamente, me gusta más Acerinox, que tiene salvado el escollo del arancel y yo creo que es fácil que vuelva otra vez a 11,50 euros. Sí que me plantearía un cambio de bando dentro del mismo sector, obviamente", según Bolinches.

Los aranceles de Trump abarcan a los principales socios comerciales de Estados Unidos como México, Brasil o Canadá, su principal proveedor de estos materiales. España se quedó en 2024 en el décimo quinto puesto, con 289.000 toneladas importadas, según los datos del Instituto Americano del Hierro y el Acero (AISI, por sus siglas en inglés), la patronal del sector en EEUU.

En 2023, Acerinox invirtió 244 millones de dólares (unos 236 millones de euros) en incrementar la capacidad de producción de NAS en un 20%, hasta las 200.000 toneladas anuales.

NAS sumó el pasado año la adquisición de Haynes International, fabricante y comercializador afincado en Indiana de aleaciones tecnológicamente avanzadas de alto rendimiento, por 740 millones de euros. La compañía se integró dentro de Acerinox y, como señaló el grupo en su momento, suponía una compra estratégica para crecer en el sector aeroespacial y, también, afianzarse en el mercado estadounidense.