Verdemar-Ecologistas en Acción ha lamentado este sábado el vertido de combustible marítimo ocurrido en Gibraltar procedente del buque AM Ghent y que ha provocado un episodio de contaminación de las aguas de la Bahía de Algeciras. Para los conservacionistas, no se cumplen las garantías de seguridad para prevenir vertidos provenientes del bunkering en la Bahía.

"Estas maniobras se hacen continuamente incumpliendo la Zona de Especial Conservación del Estrecho Oriental ES6120032 de la región biogeográfica mediterránea de la Red Natura 2000", han criticado. Los ecologistas han cifrado en 130 las toneladas vertidas, sin que las autoridades de Gibraltar hayan difundido información hasta el momento de la cantidad de fuel derramado.

"Voluntarios de Verdemar Ecologistas en Acción van a montar una red de vigilancia para identificar la importancia de los hechos y poner en manos de la Unión Europea el posible incumpliendo de esta actividad en el Zona de Especial Conservación del Estrecho Oriental", han agregado.

Los ecologistas han demandado que en las tareas de dispersión y recogida de los restos se utilicen productos que disuelvan el petróleo y lo eliminen de manera que no dejen restos o huella en su utilización, como el absorbente Crunchoil. "Es un producto oleofílico que está elaborado en base a fibras naturales y biodegradables que actúan sobre todo tipo de hidrocarburos, aceites vegetales y otras sustancias como ácidos y álcalis. Es un producto no tóxico e inerte que tiene la capacidad no solo de absorber sino también encapsular las sustancias derramadas tanto sea sobre su característica hidrofóbica", han sugerido.