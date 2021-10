La Universidad de Cádiz reclama a la Junta más financiación en la apertura del curso en Algeciras

Francisco Piniella Corbacho, rector de la Universidad de Cádiz, ha reclamado este viernes durante el acto de apertura del Curso Académico Universitario 2021-2022, que se ha celebrado en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería del Campus Bahía de Algeciras, una inversión presupuestaria más cercana, "al menos, a las de las universidades de nuestro entorno en Europa".

Piniella se ha mostrado, además, en contra de "un modelo de financiación o de reparto basado solo en indicadores numéricos". Para explicarlo ha citado al filósofo Nuccio Ordine, quien afirma que la función esencial de la Universidad es "formar ciudadanos cultos, solidarios, dotados de sentido crítico y de conciencia civil". "Y esa tarea, entra en crisis cuando se cae en la espiral de los indicadores, de los rankings para la obtención de fondos, reconocimientos, sellos de excelencia y promociones profesionales de nuestro personal", ha argumentado el rector.

"El riesgo es devenir en un modelo empresarial que resulta inadecuado para una institución con nuestra misión, además de la difícil gestión con la rígida estructura administrativa que tenemos", ha apostillado.

Piniella se ha dirigido directamente al consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, presente en el acto en Algeciras. "Como Ordine, pienso que los parámetros cuantitativos y la sofocante máquina burocrática diseñada para determinarlos no están construyendo una educación mejor", ha dicho.

"Bienvenidos los controles, las auditorías… Nunca en la Universidad nos hemos opuesto, como servicio público que somos, a nuestra rendición de cuentas, sin compartir, eso sí, esa peligrosa visión utilitarista del estudio, la investigación científica y el conocimiento. La Universidad de Cádiz, además, se encuentra desde hace años, entre las universidades más transparentes del país, ha continuado el rector, quien ha reconocido el "esfuerzo" de la Consejería "por buscar fórmulas más equitativas para el reparto de los fondos presupuestarios destinados a las universidades andaluzas".

"No se trata solo de cómo repartir el presupuesto entre las universidades. Todos sabemos que lo importante es el presupuesto que se dedica al sistema Público. Por eso, con toda la firmeza, reivindicamos lo que creemos nos corresponde y que revertimos multiplicado a la sociedad. Y sabemos que se hace un esfuerzo por parte de la Junta de Andalucía para que esa financiación crezca, pero también debe saber, señor consejero, que es nuestra obligación solicitar una inversión presupuestaria más cercana, al menos, a las de las universidades de nuestro entorno en Europa. Y es así porque la educación y la investigación no representan un gasto, sino una inversión indispensable", ha recalcado.

Piniella ha recordado que la universidad pública andaluza, "es uno de los mayores y poderosos ascensores sociales que tenemos". "No se entendería lo que es hoy Andalucía sin sus universidades. Ni su presente, ni su futuro. Nuestra tierra será en parte lo que lleguen a ser y a aportar sus universidades públicas", ha añadido el máximo responsable de la UCA, para el que "el mejor ejemplo de inversión es la Ciencia que se hace en las universidades". "Somos conscientes de la apuesta de la secretaria General, la doctora Rosa Ríos, por la investigación. Pero los datos son crueles: en España solo invertimos un 1,25% PIB. Y si lo vemos por regiones, Andalucía el 0,93, mientras que el País Vasco invierte el 1,97. No es de extrañar, por tanto, que recientemente la UPV haya fichado dos premios Nobel con lo que tiene garantizada la subida en los rankings. Ahora bien, no crean que esta situación nos paraliza. La vida es como el ajedrez, o te mueves o te comen".

Con la aprobación por parte del Consejo de Gobierno, la UCA ha puesto en marcha recientemente el primer Plan de Carrera Investigadora de Excelencia con el que pretende la captación y estabilización del talento joven investigador. "Seguimos revisando nuestros títulos, nuestros servicios y procedimiento para mejorarlos. A pesar de los impedimentos que encontramos, defendemos y creemos en el papel imprescindible que somos para nuestro entorno y nuestra sociedad", ha apostillado.

Piniella entiende que la comparación "con los mejores está muy bien", pero cuando se hace "de igual a igual". "Universidades americanas punteras como Harvard disponen de los presupuestos universitarios más cuantiosos del mundo. En Harvard, su capital social es de casi cuarenta mil millones de dólares, mayor que la riqueza de algunos países. Eso sí, su precio medio de matrícula puede ser, en un centro públicode los Estados Unidos, de más de seis mil dólares y en un centro privado superar los veinte mil por año. Estarán arriba en los listados de las mejores universidades, pero los estudiantes norteamericanos con bajos ingresos seguirán sin poder costearse sus estudios, no como aquí, que sí que es posible", ha argumentado.

Campus de Algeciras

El rector de la UCA ha afirmado durante su discurso que Algeciras es "un ejemplo de entendimiento, de lealtad y de resultados positivos para el conjunto de la comarca" gracias a "las buenas relaciones y la colaboración institucional".

"Unas excelentes relaciones institucionales con el alcalde, la subdelegada del Gobierno de la Junta, con el presidente de la Autoridad Portuaria. Prueba de ello, es la apuesta por el futuro centro de investigación y transferencia del Llano Amarillo. Somos una Universidad con vocación de apoyar a todos nuestros campus. Como siempre repito, somos la universidad de la provincia", ha concluido.

Un curso "ilusionante"

Francisco Piniella ha afirmado que la Universidad afronta el curso que ahora empieza, en el que se recupera la presencialidad total en todas las actividades académicas, como antes de la pandemia, "con la misma ilusión de siempre y con todas las cautelas". "Con responsabilidad, porque no podemos bajar la guardia ni relajarnos y porque tenemos que mantener nuestras defensas en todo lo alto para no retroceder el terreno que hemos avanzado en esta batalla contra el virus", ha manifestado.

"Estamos preparados. Han sido muchas las reuniones con directores y decanos de centros para sincronizar los esfuerzos y que todo suceda sin alteraciones: como estaba previsto. Nuestra universidad es presencial, siempre lo ha sido y no vamos a renunciar a ello, al intercambio cercano entre estudiante y profesor, entre todos los miembros de nuestra comunidad universitaria", ha afirmado.

La UCA comienza el curso con 44 grados, 20 dobles grados, 57 másteres oficiales y 21 programas de doctorado "que se ponen al servicio de la sociedad". "Somos la cuarta universidad de Andalucía en número de estudiantes, además de ser una de las instituciones más arraigadas en el desarrollo socio-económico de nuestra provincia de Cádiz", ha explicado el rector, quien entiende que la gaditana es "una universidad demandada, con un equilibrio importante entre oferta de plazas y matriculaciones".

"Vamos a comenzar el curso 2021/22 con el 95% de las plazas de nuevo acceso cubiertas y con la mayoría de los títulos con el 100% de las plazas con personas matriculadas", ha manifestado.

En el capítulo de la oferta académica UCA, 2021/22 cuenta con dos novedades, protagonizadas por el doble grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho (que ha incrementado sus plazas de 20 a 75 y el nuevo doble grado en Matemáticas e Ingeniería Informática (10 plazas). Ambos han agotado las plazas a la primera.