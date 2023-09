Susana Pérez Custodio toma posesión en la Mancomunidad con la promesa de estrechar lazos con Gibraltar

La Junta de Comarca de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha proclamado durante el pleno de constitución a Susana Pérez Custodio como nueva presidenta del ente comarcal con algo de suspense en una cita que ha vuelto a servir de confrontación para el socialista Juan Carlos Ruiz Boix frente al Partido Popular. La algecireña se ha marcado como reto mejorar la relación con Gibraltar, entre otras cuestiones.

El salón de plenos de Villa Smith ha servido de lugar de reencuentro para los concejales de los ocho ayuntamientos del Campo de Gibraltar con abrazos y efusivos saludos en medio del bullicio del insuficiente espacio de la Junta de Comarca. También caras nuevas se han sumado respecto al anterior mandato, con nuevos grupos municipales (Vox y San Roque 100x100) y el único nuevo alcalde, el tarifeño José Antonio Santos.

Todos los focos apuntaban a la figura de Pérez Custodio, llamada a ser la nueva presidenta del organismo y muy sonriente. Junto a ella, un tranquilo y cómodo José Ignacio Landaluce, que ha estado pendiente de todos los aspectos del pleno.

La mesa de edad, formada por los vocales de mayor y menor edad, la popular Juana Cid y el socialista Daniel Perea, respectivamente, ha sido la encargada de conducir la jura o promesa de los cargos de los 32 presentes, con solo dos ausencias. La delegada de Feria y Fiestas de Algeciras se ha fundido en un emotivo abrazo con su compañera Pérez Custodio en el momento de colocarle la enseña. La primera en recibir su medalla, la representante de Vox por Algeciras, Eva Pozas, ha sufrido una caída al levantarse de su asiento de la que se ha resentido durante el resto de la sesión.

Votación con suspense

La concejala del PP de Algeciras ha obtenido 17 votos en la primera de las votaciones realizadas, donde la socialista de Tarifa Lucía Trujillo, que ha sumado 11, llegó a marchar con holgada ventaja, provocando algo de runrún en los asientos del salón de plenos ante un posible cambio de guion respecto a lo esperado. Finalmente, la algecireña se quedó a un solo apoyo de la mayoría absoluta, aunque con suficiente solvencia como para recibir la ovación de los presentes y ser proclamada, incluso, por la presidenta de la mesa de edad.

Cuando se disponía a ir al estrado, el portavoz del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, ha recordado a los presentes la necesidad de una segunda ronda al no llegar a los 18 apoyos necesarios. "Las prisas son malas consejeras", ha repetido en varias ocasiones el alcalde de San Roque. José Ignacio Landaluce ha planteado la votación a mano alzada si ningún vocal se oponía, recibiendo una rápida respuesta de parte del regidor socialista: "yo me opongo".

La segunda ronda quedó con los mismos resultados: 17 votos para Pérez Custodio, 11 para Trujillo, tres para Fran Gómez de IU y uno en blanco. “Visto el resultado de la votación, proclamo solemnemente como presidenta de la mancomunidad de municipios de la comarca del Campo de Gibraltar a Susana Pérez Custodio", ha sentenciado Juana Cid, dando lugar a los aplausos y vítores de los presentes. "Presidenta, presidenta", han coreado los compañeros de partido en Algeciras de la nueva presidenta.

"Ojo al dato"

El momento de los discursos de los portavoces políticos ha sido protagonizado por el socialista Juan Carlos Ruiz Boix quien, en una larga exposición y entre otras cuestiones, se ha defendido de las acusaciones de ser el responsable del retraso de la celebración del pleno de constitución. "Ojo al dato", ha apuntado el sanroqueño mientras detallaba que La Línea fue el último municipio en suscribir sus actas municipales y que, incluso, este lunes fue asignada la última vocal, María Ángeles Gallego, de Los Barrios 100x100. "Imagino que el secretario general del Ayuntamiento estaría trabajando anoche a última hora", ha comentado con ironía. “Otros serán los responsables, por mucho que quieran sembrar de dudas”, ha destacado.

Respecto a la formación del gobierno comarcal, Ruiz Boix se ha referido como "partidos perdedores" al PP y las formaciones 100x100, señalando una semejanza con la situación del gobierno nacional, en la que los populares han llegado a denominar como "gobierno Frankenstein" a la alianza del PSOE con diversas formaciones para llegar a la mayoría necesaria. "Este sería un Frankenstein plus", ha ironizado. También ha retado a los grupos comarcales aliados a no usar el apoyo de Vox en sus decisiones, toda vez que necesitan un voto más para alcanzar la mayoría absoluta. También ha marcado distancias con la nueva presidenta: "No hay que tener prisa, hay que tener el consenso".

Más calmado, José Ignacio Landaluce ha saludado a todas las autoridades presentes y ha felicitado a su compañera de partido y flamante presidenta. El regidor algecireño ha destacado que no crecerá el coste político y ha defendido la capacidad de Pérez Custodio. "El Campo de Gibraltar es una tierra de sueños", ha reivindicado.

El portavoz de La Línea 100x100, Juan Franco, además de reconocer el trabajo del presidente saliente, Juan Lozano, y de felicitar a la recién elegida, ha advertido de que los próximos cuatro años "van a ser duros". "Nos va a tocar llevar una política austera", ha apuntado. A Pérez Custodio le ha pedido generosidad y ha reivindicado que las decisiones de la Junta de Comarca "afectarán a 250.000 personas".

La recién investida presidenta ha sido la encargada de cerrar el pleno de constitución con su discurso en un "día de emociones". Pérez Custodio ha declarado que para ella esta nueva etapa supone "un gran reto personal" que asume con responsabilidad. Sus palabras de agradecimiento se han dirigido en especial a José Ignacio Landaluce por confiar en ella para formar parte de su equipo de gobierno municipal hace 12 años y, ahora, para dirigir la Mancomunidad. También ha agradecido a los grupos 100x100 su apoyo en la investidura y a su familia. En concreto, ha recordado a su padre, lo que le ha emocionado.

Entre sus retos, la popular ha apuntado a los lazos con Gibraltar, la oportunidad de trabajar el Brexit para limar diferencias y estrechar lazos, promocionar la comarca, crear oportunidades de empleo, potenciar el turismo sostenible y reivindicar la mejora de las infraestructuras. “Viva el Campo de Gibraltar”, ha concluido.

Resto de grupos

Los portavoces del resto de grupos comarcales, además de felicitar a la nueva presidenta, han planteado algunos retos para el mandato que comienza. En especial, las portavoces de Vox y San Roque 100x100, Eva Pozas y María Teresa García, han resaltado la oportunidad de incorporarse a la Junta de Comarca, agradeciendo a los vecinos de sus respectivos municipios por el apoyo en las pasadas municipales.

El alcalde barreño, Miguel Alconchel, ha agradecido a Pérez Custodio la confianza depositada en Los Barrios 100x100 para formar parte del pacto de gobierno y ha apuntado la necesidad de mejorar la imagen de la institución y Arcgisa. "Queremos que sea un altavoz de la comarca en las instituciones", ha señalado.

Por parte de Izquierda Unida, el alcalde de Jimena, Fran Gómez, ha dado la enhorabuena a la nueva presidenta y ha advertido que defenderán los servicios públicos. Además de reconocer el trabajo del equipo de gobierno saliente, ha sido crítico con la institución, incidiendo en que, sin Arcgisa, la Mancomunidad tendría poco sentido.