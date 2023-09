"El Brexit debe ser trabajado como una oportunidad para crecer como vecinos e iguales"

La popular Susana Pérez Custodio ha sido este martes proclamada nueva presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. La algecireña toma el relevo al socialista Juan Lozano y ha arrancado esta nueva andadura con un discurso muy personal donde ha habido hueco para los agradecimientos y, también, para las metas planteadas para el nuevo mandato.

"Buenas tardes a todos. Es un día de grandes emociones para mí y espero que también lo sea para todos los que hoy hemos jurado el cargo y formamos parte de la Mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar.

Autoridades civiles, autoridades militares, compañeros, amigos, familias, trabajadores de la casa.

Quiero en primer lugar dar las gracias a todos los que me habéis arropado en estas semanas pasadas. Es un gran reto personal y laboral esta nueva andadura política, pero lo asumo con gran responsabilidad y muchas ganas. Sin vuestro apoyo todo sería cuesta arriba.

Quiero dar un agradecimiento especial a José Ignacio Landaluce, por creer en mí hace doce años para colaborar en la gestión pública y continuar haciéndolo en una etapa tan importante para nuestra comarca como la que hoy comienza. Gracias.

Mi otro gran agradecimiento es para mi familia y lo hago extensivo a las familias de todos los que estamos hoy aquí. Ellos son nuestra base, nuestro máximo apoyo y sin embargo son también los que más sinsabores nos aguantan. Quiero hacer una referencia especial a mi padre, que gracias a la tecnología nos estará siguiendo desde la tranquilidad de su casa. De él aprendí tres virtudes de las que ha hecho gala a lo largo de su vida: el trabajo incansable, la honestidad y una lealtad incuestionable. Espero que sus enseñanzas me hayan hecho ser mejor persona y me acompañen en los próximos cuatro años de trabajo.

Trabajé durante muchos años en medios de comunicación y llevó 12 en política con la responsabilidad de un gabinete de prensa y una televisión municipal. Me he enfrentado en innumerables ocasiones a un papel o pantalla en blanco para escribir una nota de prensa, un balance, una entrevista o un discurso. En esta ocasión, lo que tenia que escribir era para mí y me ha costado bastante más de lo que me imaginaba. No quiero parecer demasiado sensible, pero quiero que mis primeras palabras al frente de esta institución sean un reflejo de lo que llevo dentro y de lo que me he marcado como objetivos.

Los que me conocen saben que me gusta estudiar, analizar, comprender. Y qué mejor estudio que lo que han intentado y en muchas ocasiones conseguido las personas que me han precedido en el cargo. Desde la creación de la Mancomunidad, en el año 1985, hemos contado con nueve presidentes. Casi 40 años de historia que comenzaron con Rafael Palomino Kaiser, que será recordado por su papel reivindicativo con las demandas de la comarca buscando siempre el consenso entre quienes han dirigido los destinos de cada uno de los municipios.

José Carracao; José Luis Landero; Miguel Manella; Juan Montes de Oca; Isabel Beneroso; Diego González de la Torre; Luis Ángel Fernandez; y quien se ha encargado de gestionar esta casa durante los últimos cuatro años, Juan Lozano. Cada uno a su manera, estoy segura, que compartimos sentimientos y objetivos y un compromiso básico, buscar formas de crear puentes. La Mancomunidad es puente entre territorios y debemos ser la llave que proporcione lazos y vínculos de comunicación.

Entre nuestras responsabilidades no debe faltar el refuerzo de los estrechos vínculos que tenemos con nuestros vecinos de Gibraltar. Lazos sociológicos, familiares, económicos, culturales, deportivos o políticos, van a verse reconocidos en la labor de este nuevo equipo. Si tuviera que elegir una frase, un propósito, un deseo, de la situación que generó el Brexit, es que debe ser trabajado como una oportunidad. Una oportunidad para crecer como vecinos e iguales, una oportunidad para reforzar nuestros vínculos ya existentes, una oportunidad para limar diferencias y dar a conocer las muchas y buenas bases que nos unen.

La visión deformada y terriblemente injusta que en ocasiones, más de las que nos gustaría, se ofrece de nuestra comarca, es fruto unas veces de la exageración y otras del desconocimiento sobre lo que el Campo de Gibraltar realmente es, de sus potencialidades, de sus gentes, de su rico y extenso patrimonio, de su importancia en el ámbito natural... y gran parte de esta ignorancia es provocada por nosotros mismos que en vez de asumir la labor de defensa y promoción de lo nuestro, nos dejamos llevar por corrientes que más bien consiguen todo lo contrario.

Cuando fui propuesta para presidir esta institución, muchas personas me felicitaron, a la vez que me preguntaban para qué servía la Mancomunidad. Es un claro ejemplo de lo que intento decir y me comprometo a seguir luchando, como mis predecesores en el cargo, para que la promoción de nuestra comarca se vea siempre reflejada en nuestro trabajo. La promoción en positivo y el dar a conocer la importante labor que se desarrolla en esta casa y en los distintos organismos que la integran. Un ejemplo de este objetivo, es el trabajo que a lo largo de los años ha venido desarrollando el Instituto de Estudios Campogibraltareños: auspiciar, promover y salvaguardar todas las potencialidades culturales, científicas, artísticas, educativas y de investigación en el Campo de Gibraltar.

Nuestra comarca necesita seguir trabajando con un plan integral para aprovechar su potencial, un plan que incluya inversiones públicas coherentes y planificadas, con justicia, y equilibradas con respecto a otros territorios, un plan que conlleve apuestas decididas de Diputación, Junta de Andalucía, Gobierno central y Unión Europea. Gobierne quien gobierne, lo importante es que mire al Campo de Gibraltar.

Como nueva presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, es mi deber representar y trabajar en beneficio de los ocho municipios que conforman nuestra entidad. Para ello, creo conveniente que se aborden una serie de objetivos:

Promover la creación de empleo y atraer inversiones para fomentar el crecimiento económico y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

Luchar por la mejora y modernización de las infraestructuras viarias y de transporte de la zona, incluyendo la mejora de las conexiones por carretera y transporte público, sin olvidarnos de las nuevas energías.

Potenciar el turismo como motor económico de la comarca, promoviendo el turismo sostenible y la protección del medio ambiente, aprovechando nuestros recursos naturales y culturales únicos.

Impulsar la mejora de la calidad educativa en nuestros municipios, así como fomentar la formación y la capacitación profesional para mejorar las oportunidades laborales de nuestros ciudadanos.

Implementar políticas ambientales para la protección y conservación de nuestro entorno natural, así como medidas de adaptación y mitigación del cambio climático.

Promover el desarrollo cultural de nuestros municipios, preservando y poniendo en valor nuestro patrimonio histórico y cultural, fomentando la participación ciudadana y el acceso a la cultura para todos.

Y fortalecer la cooperación y coordinación entre los ocho municipios para impulsar proyectos y acciones conjuntas que beneficien a toda la comarca, optimizando recursos y compartiendo buenas prácticas. Un ejemplo de estas buenas prácticas nos las trae a esta casa la labor del Consejo Económico y Social, fomentando nuestra unión y la lucha por lo que esta comarca necesita y merece.

Estos son solo algunos ejemplos de las necesidades y objetivos que como presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, considero que deberíamos abordar y trabajar en conjunto entre los ocho municipios. Es fundamental continuar con un plan estratégico que tenga en cuenta las particularidades de cada municipio y que busque el interés común de nuestra comunidad. Juntos, debemos lograr un mejor futuro, un futuro próspero y sostenible para esta hermosa comarca.

Jimena, enclave de gran riqueza histórica y un entorno natural privilegiado; Castellar, con su imponente castillo, uno de los pueblos más bonitos de España; San Martín del Tesorillo, destacado por su tranquilidad y su ambiente acogedor y rural; San Roque, la combinación perfecta de historia, belleza natural y calidad de vida; los Barrios, con su importante polo industrial y una rica gastronomía en pleno pulmón del parque natural de los Alcornocales; Algeciras, importante desde el punto de vista estratégico y económico gracias a su puerto y ubicación geográfica; La Línea y su estrecha relación con Gibraltar, con atractivos turísticos propios, gastronomía andaluza y grande de proyectos de futuro; y Tarifa, único lugar en Europa, que combina una rica historia, hermosas playas, un entorno natural excepcional y una oferta turística diversa.

Nuestra ubicación estratégica en el Estrecho de Gibraltar, abrazados por dos parques naturales y la única reserva intercontinental de la biosfera, nos otorga una importancia significativa que debemos conocer, disfrutar y aprovechar. Conocer nuestras realidades y trabajar para por darles solución. Así es la labor que desarrolla Arcgisa, nuestra empresa de servicios, de las primeras empresas públicas de estas características en Andalucía.

En mí van a encontrar (y lo hago extensivo al resto del equipo) a una persona abierta al diálogo, comprensiva y respetuosa con las distintas opiniones. Estamos obligados a entendernos, aunque en algunos casos nos cueste más reconocerlo, y debemos trabajar sobre la base del respeto, sabiendo entender nuestras diferentes realidades con un único objetivo, hacer una comarca mejor y este es mi principal compromiso para con los campogibraltareños.

Juntos, hemos trazado una visión audaz y compartida, una visión que se cimenta en la fuerza de nuestra diversidad y en el poder de nuestra unión.

Como presidenta de la Mancomunidad, puesto diseñado para darle cohesión y unidad a la comarca, me comprometo ante ustedes a trabajar incansablemente para hacer realidad nuestros sueños y aspiraciones. Nuestra comarca tiene un potencial ilimitado, y con determinación y esfuerzo, podemos superar cualquier desafío que se interponga en nuestro camino.

Les invito a todos a unirse en este viaje hacia un futuro próspero y sostenible para el Campo de Gibraltar. Escucharé sus voces, atenderé sus preocupaciones y tomaré en cuenta sus ideas, porque juntos, juntos, somos más fuertes.

La historia nos ha demostrado que cuando los ciudadanos se unen en torno a un objetivo común, los logros más extraordinarios se vuelven posibles. Así que levantemos la mirada y trabajemos juntos para construir una comarca donde la igualdad, la justicia y la solidaridad sean los pilares de nuestra sociedad.

Hagamos que el Campo de Gibraltar sea conocido no solo por su belleza natural y su rica historia, sino también por su gente valiente, trabajadora y comprometida con el progreso.

Gracias a todos y cada uno de ustedes por su confianza y apoyo. Sigamos adelante, unidos por un propósito común, porque juntos somos el corazón y el alma de esta tierra que amamos.

¡Viva el Campo de Gibraltar!"