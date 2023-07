Ruiz Boix niega que le PSOE bloquee el relevo en la Mancomunidad

“Entiendo que no respetan los estatutos de la entidad que es su primera obligación y por los que se tiene que regir. Esos estatutos recogen en su artículo 7 que los ayuntamientos designarán a sus representantes a la Mancomunidad en un plazo de dos meses desde la constitución de los ayuntamientos. Un plazo que se inició el 17 de junio y que finalizará el 17 de agosto” ha señalado el alcalde.

El líder de los socialistas gaditanos ha indicado que no entiende “esta situación de alarmismo procedente de una persona que tiene que pedir la colaboración de todos los Ayuntamientos en una institución, cuya participación es voluntaria, algo que me gustaría subrayar, por lo que no veo que sea el mejor primer paso de la señora Pérez Custodio”.

“Le recomiendo que vaya a la hemeroteca, ella que es periodista y que estudie cuál fue la fecha en la que se constituyó la Mancomunidad que presidió su compañero de partido, González de la Torre, del PP. Fue en una fecha más avanzada y todos tuvimos que esperar, en esa ocasión al Ayuntamiento de Algeciras, ya que dentro del margen de los dos meses fue el último ayuntamiento que entregó las credenciales y que designó a sus representantes”, ha recordado Ruiz Boix.

El alcalde ha señalado que no entiende esas declaraciones “que vienen a asaltar las decisiones soberanas de los distintos alcaldes que todavía no han designado a sus representantes en la Mancomunidad. Además, tiene una especial fijación en mí, debería conocer que hay tres municipios más que todavía no han designado a sus representantes y sólo se refiere a mí.”

“Pérez Custodio empieza con muy mal pie el gobierno de la Mancomunidad, fijada en el reparto de los sillones con hasta cuatro grupos políticos y el compañero que nadie quiere, que también votará con ellos, que se llama VOX. Porque para conseguir la mayoría absoluta necesitan, nada menos que a cinco partidos”, recuerda el regidor sanroqueño.

Critica igualmente que “sorprende que si desde el PP ellos que hablan y critican la construcción del nuevo gobierno de España y que hablan de manera despectiva denominándole “Frakenstein”, en la Mancomunidad habrá un gobierno de cinco partidos: el PP que es un partido perdedor con 8 representantes, la suma de La Línea 100x100, Los Barrios 100x100 y San Roque 100x100, y por supuesto, el añadido, el ingrediente especial de VOX”.

"Con los cinco partidos del nuevo gobierno de mancomunidad suman esos 18 miembros, esa mayoría absoluta que ocurrirá cuando se convoque el pleno, ahora toca paciencia y respetar los plazos que marcan los estatutos de la mancomunidad”, ha concluido Ruiz Boix.