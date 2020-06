Diez meses después de su constitución, la Mesa Ciudadana contra el Alga Invasora, compuesta por entidades civiles, empresariales y políticas de Tarifa, ha conseguido este miércoles que una administración -el Gobierno de España- escuche por fin sus reclamaciones. La buena noticia es que los representantes del Ministerio para la Transición Ecológica afirmaron que el expediente para la declaración como especie invasora de la Rugulopterix okamurae -un trámite fundamental para activar medidas correctoras y compensatorias- será "en próximas fechas". La mala es que, una vez más, no dijeron cuándo.

El pasado mes de marzo, el Ministerio informó que el proceso estaba a la espera de tres trámites. Tampoco entonces dio una fecha.

Este miércoles, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, acompañado del director General de Biodiversidad, Jorge Marquínez y el subdelegado del Gobierno de España en Cádiz, José Pacheco, se han reunido por videoconferencia con el alcalde tarifeño, Francisco Ruiz Giráldez; el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores, Manuel Suárez; el presidente de la Asociación de Empresarios de Tarifa, Luis Sotomayor y la portavoz del colectivo civil, Candela Sánchez. Es decir, han escuchado a los principales afectados por este alga parda que empezó a invadir el Estrecho en el otoño de 2015 y que ha supuesto importantes desembolsos económicos para los ayuntamientos afectados (el de Tarifa calcula que el año pasado gastó 40.000 euros en la retirada de los arribazones de sus playas), una ruina para la flota pesquera y un serio trastorno para los hosteleros.

Al margen del expediente, la Mesa Ciudadana recordó al secretario de Estado que el artículo 9 del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el catálogo español de especies exóticas invasoras, establece que hay que tomar "medidas urgentes en caso de constatarse la existencia de una amenaza grave producida por la aparición de una especie exótica invasora, incluida o no en el catálogo". Es decir, que no hay que esperar para actuar contra ella. La respuesta fue que se trabaja "ya" en la constitución de la mesa técnica que perfilará estrategias para la gestión de la especie de forma más inmediata. La iban a integrar representantes del Ministerio de Transición Ecológica, la Junta de Andalucía y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Es decir, no estaban los ayuntamientos, que son los que luchan en primera línea contra la Rugulopterix okamurae desde hace un lustro. A petición de Francisco Ruiz Giráldez estarán también representantes de los municipios afectados.

El regidor ha resaltado la receptividad de la Secretaria de Estado de Medio Ambiente, primera administración en responder a los requerimientos de reunión planteados por la Mesa Ciudadana para abordar la situación del alga en el Estrecho de la Gibraltar.