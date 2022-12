"Respetamos que Maersk elija dónde va su planta de biocombustible"

La ministra de Industria, Reyes Maroto, defiende la "diversificación", además de la innovación, que busca el PERTE naval como la clave del futuro para esta industria, que el Gobierno central, destaca, ha convertido en prioritaria en su política.

-¿Cuál es la postura del Gobierno sobre la mejor opción en Andalucía, el Campo de Gibraltar o Huelva, de la instalación de planta de biocombustible de la naviera Maersk?

-Maersk podía haber elegido cualquier país para desarrollar su proyecto de biocombustible, y ha elegido España, y en concreto Andalucía y Galicia. Nosotros intentamos que eligiera España y ya luego es una decisión de ellos que respetamos. Pasó igual con la factoría del grupo Volkswagen que tenía varios territorios candidatos y eligió Sagunto. Nuestra trabajo es acompañarlos para que el proyecto se desarrolle, no solo con el compromiso político, sino también con las líneas de ayuda de los fondos europeos para hacer atractiva esa inversión.

-En definitiva, el Campo de Gibraltar se puede convertir en un punto importante para el suministro de combustible verde, dada la apuesta de Cepsa de crear una planta de estas características en San Roque.

-Así es. Lo que debemos hacer en dar confianza, trabajar con los territorios muy bien y mantener la sensibilidad social de que la industria debe vertebrar el territorio donde ha habido desindustrialización.

-Sobre la antigua planta de Airbus en Puerto Real, ¿qué avances hay en el Centro Industria 4.0 del que tanto se ha hablado?

-Hemos creado una mesa en la que estamos tanto el Ministerio de Industria como la Junta de Andalucía, y en la que participan Airbus y los sindicatos. Ahora estamos terminando de hablar con algunos socios estratégicos que consideramos que pueden aportar know how [conocimiento práctico] para desarrollar este proyecto tan ambicioso. Se está avanzando. La buena noticia es que hay proyecto y, que hay un respaldo importante del Ministerio porque eso siempre ayuda a generar confianza. Pero tenemos que buscar partners para que refuercen la inversión que Airbus también se ha comprometido a hacer y ahí Navantia es uno de esos socios. Puedo confirmar que en enero habrá una nueva reunión de trabajo en la que espero ya se pueda concretar los socios de proyecto, y que podamos empezar a visibilizar la forma que va a tener y su implementación.

-Supongo que en el centro de esa propuesta está la innovación, que es clave, por otro lado, del PERTE naval, ¿cómo ha sido la respuesta del sector?

-El PERTE naval lo primero que ha generado es una gran aceptación porque por primera vez la industria naval está como una prioridad política, del Gobierno central. Lo que en San Fernando, y en la Bahía de Cádiz, forma parte de la cultura, tiene arraigo en la tierra, en el conjunto del territorio español no es así, el sector naval es secundario. El PERTE específico ha generado esa empatía, con un refuerzo con inversión pública, una apuesta por la innovación, por la tecnología, por una diversificación de la industria naval. Ahí Navantia tiene un papel clave, porque está haciendo una apuesta por la eólica offshore, con socios comerciales como Siemens, pero también energéticos como Iberdrola. Para la Bahía de Cádiz puede ser un elemento muy positivo para diversificar, con contratos que vengan de la eólica offshore. La percepción es buena. Vamos a sacar ahora la convocatoria, pero ya hemos monitorizado muchos proyectos a través de una manifestación de interés que lanzamos. Navantia y Pymar (Pequeños y medianos astilleros sociedad de reconversión) han habilitado una web para que la industria auxiliar se sume a estos proyectos tractores y está recibiendo muchísimas solicitudes. Lo cual da idea de que efectivamente estamos consiguiendo generar un ecosistema dentro de nuestra industria naval, en la que Navantia y Pymar son tractores, pero con la auxiliar como beneficiaria también.

-¿Pasa por esa diversificación el futuro de las pymes de la Bahía de Cádiz?

-En la Bahía debemos fidelizar know how en la industria de la Defensa, pero el objetivo del PERTE es la diversificación, para que lleguen nuevos contratos de la mano de los socios que pueden reforzar la carga de trabajo. La diferenciación es un valor ahora para competir. Hablamos de que en el programa Avante que desarrolla Navantia con Arabia Saudí uno de los elementos de diferenciación es la formación. Estamos en el Navantia Training Centre, donde se ha hecho una apuesta por ello. Tenemos que buscar eso, la diferenciación, como la inversión en tecnología que tiene la industria naval española, que la hace muy competitiva. Situar la industria naval como prioridad política ha generado un ánimo por parte de los inversores españoles pero también por los de otros países, que están viendo España como un lugar donde desarrollar sus proyectos.

-¿En qué tiene que mejorar Navantia y toda la industria que tiene alrededor para tener continuidad? Siempre que se termina un programa genera dudas en los trabajadores.

-Nosotros hemos cambiado una manera de hacer, que era esperar a que vinieran los contratos. El trabajo que hacemos desde Industria, pero también con el Ministerio de Exteriores, para hacer visitas de Estado oficiales a países donde vemos que puede haber interés en comprar barcos españoles está dando sus frutos. Acabamos de firmar un memorándum con Arabia Saudí que garantiza la carga de trabajo aquí en San Fernando, pero es que hace unos meses estábamos en Australia con Navantia y otras empresas españolas con reuniones al más alto nivel, con el ministro de Defensa, para conocer cuáles eran sus proyectos de futuro y ofrecerles la empresa española, Navantia y la industria auxiliar. La proactividad es la que tiene que estar como forma de política industrial, ofrecer nuestro conocimiento a otros países que están invirtiendo en industria de Defensa de manera más intensa como consecuencia de la guerra en Ucrania. Es la forma de no estar siempre preocupado, cuando termine un contrato, de si vendrá algo detrás. Los trabajadores son muy conscientes de trabajo del Gobierno de España, me he reunido con el comité de empresa y me agradecían todas las visitas a distintos países del mundo. En Arabia Saudí he estado con el hub naval de Cádiz, que quiere dar un paso en el desarrollo de un ecosistema. Trabajamos con ellos para poder calificarlos como clúster y poder tener así acceso a más ayudas.

-¿Qué va a suponer para el empleo la construcción de cinco nuevos buques para Arabia Saudí?

-Son unos 7.500 empleos lo que genera la carga de trabajo de estos cinco buques multicombate, que se distribuirá entre la Bahía y Arabia Saudí. Se está trabajando, de hecho, con el Reino de Arabia Saudí para generar allí un ecosistema, empezando por la formación. Los trabajadores de Navantia me han comentado que esto va a generar nuevos empleos, porque es verdad que Navantia se estaba descapitalizando como consecuencia de la falta de contratos. Pero desde que llegamos al Gobierno hicimos una apuesta por esta empresa pública, tractora con dos grandes polos industriales: Bahía de Cádiz y Ferrol.

-Ha hablado hoy [por ayer] de un trabajo en Australia, y hace poco se conocía el acuerdo para participar en la construcción de buques para Reino Unido, para su Royal Navy. Todo incide en eso que dice de las relaciones internacionales.

-Es fundamental, la política industrial se hace siendo proactivos. Para seguir generando riqueza y empleo en nuestro territorio había que reforzar la política comercial. No lo hago yo solo. Lo hace el presidente del Gobierno, lo hace Su Majestad el Rey. En muchas misiones comerciales vamos juntos, la última en Alemania, y nos sitúa como un líder que somos, nos conocen. Tenemos que hacer las misiones comerciales para vender España, la marca España, que está muy reputada. Es un orgullo viajar y ver por el mundo nuestros barcos, con nuestro conocimiento, con muchas horas de trabajo español. El 60% de la flota de Australia es española, es un gran mercado. Un elemento muy importante es la confianza. Es que cumplimos plazos, si hay un problema somos ágiles para resolverlo. Es una manera distinta de trabajar, de ser más flexibles que antes, la pandemia nos ha ayudado a eso en todos los niveles, en las compañías y los gobiernos. Las misiones tardan tiempo en tener resultados, pero están consolidando España como un lugar atractivo para invertir.

El Gobierno está centrado en crear riqueza y empleo, esta es una muestra. A pesar del ruido, a pesar de que algunos hablen de apocalipsis, somos perseverantes. Los datos de empleo son positivos, porque el mercado laboral está resistiendo muy bien al contexto derivado de la guerra de Ucrania. Estamos conteniendo la inflación, las exportaciones están en niveles máximos. Además de seguir con la agenda social para que aquellos que se quedan atrás que tengan oportunidades de futuro.

-Del astillero de Puerto Real se ha hablado de que a mediados de 2023 se iniciará el corte de chapa para el nuevo BAM-IS para la Armada, pero desde el comité se lamenta que se descarte la construcción civil, con especial mención al mercado de gaseros. ¿Se renuncia a esta línea de actividad definitivamente?

-Es una pregunta que pueden responder mejor los ejecutivos de Navantia. Ellos conocen mejor el mercado, saben dónde podemos diferenciarnos, dónde somos competitivos. Su estrategia está enfocada a mantener la carga de trabajo, algo que no es fácil por tener que competir con otros astilleros privados que por su escala son más competitivos en costes, en precios. Por Industria o Comercio, desde el Ministerio apoyamos a Navantia en lo que nos piden. Su estrategia deben fijarla ellos.