Picardo dice que Marlaska le garantizó el 'statu quo' en la Verja para los británicos no gibraltareños

España mantendrá su criterio flexible para permitir el paso de los británicos sin residencia en Gibraltar por la Aduana de La Línea a pesar de que perdieron sus derechos de acceso al Espacio Schengen cuando abandonaron la Unión Europea. Así lo afirmó el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, en una intervención en el Parlamento en la que dijo que recibió "garantías directamente" del ministro español del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, de que no se alterará el statu quo en la Verja.

Estas declaraciones llegan después de que a mediados de diciembre, las autoridades españolas impidieran temporalmente la entrada en España desde Gibraltar a un grupo de pasajeros británicos que iban a Málaga para tomar un vuelo hacia Londres tras el cierre del aeródromo gibraltareño por el mal tiempo. La cuestión es que, desde que se produjo el Brexit, los titulares de pasaportes británicos, como cualquier ciudadano de países no pertenecientes al Espacio Schengen, tienen que aportar pruebas documentales de para qué y por qué quieren entrar en ese área, en este caso el embarque en un vuelo con salida desde el aeropuerto malagueño. En aquel momento, a los pasajeros afectados se les entregaron nuevas tarjetas de embarque -en las que se reflejaba que el vuelo había sido desviado- a modo de comprobante de que contaban con una reserva para embarcar en un avión desde Málaga. España lo aceptó y lo seguirá aceptando, según afirma Picardo que le garantizó Grande-Marlaska personalmente.

El ministro principal reaccionó con contundencia en respuesta a las preguntas de la oposición del GSD sobre las dificultades experimentadas por estos pasajeros. Los socialdemócratas dijeron el Parlamento que los británicos tenían "perfecto derecho" a ingresar a la zona Schengen. Picardo les contestó que no es así exactamente. Los ciudadanos británicos podían entrar sin visa, respondió, pero debían justificar los motivos del viaje. Es decir, que ya no pueden ingresar automáticamente como ocurría cuando Reino Unido y Gibraltar eran miembros de la Unión Europea.

“Es un completamente inapropiado pensar que, debido a que no somos ciudadanos que requieren visa, porque los ciudadanos británicos no son ciudadanos que requieren visa, tenemos derecho a ingresar a Schengen”, dijo Picardo en unas declaraciones recogidas por Gibraltar Chronicle. "Esos días se han ido. El Brexit hizo por eso". “Ya no somos ciudadanos europeos, no tenemos derecho a acceder a la zona de inmigración Schengen”, recalcó.

"He recibido garantías directamente del ministro del Interior español, señor Fernando Grande Marlaska, de que las autoridades españolas en la frontera seguirán aceptando una tarjeta de embarque para un vuelo desviado de Gibraltar con salida de Málaga como motivo válido para entrar en el espacio Schengen”, dijo el ministro principal.

"Además, se proporcionarán listas de pasajeros para garantizar que haya datos precisos disponibles que contengan a aquellos que ingresan a Schengen porque están reservados en un vuelo desviado", apostilló.

"Debo agregar que siempre que me he comunicado con él, el señor Grande Marlaska siempre ha buscado ser de ayuda y ha mostrado preocupación por el bienestar de las personas que pueden tener que cruzar la frontera por todos los motivos legítimos, aunque esa actitud tan positiva puede que no siempre se filtre a la primera línea", continuó.

El diputado del GSD, Damon Bossino, había preguntado por qué era necesaria la tarjeta de embarque y por qué las autoridades españolas no les habían permitido "simplemente" cruzar y sellarlas de la manera habitual, una vez que ingresaban a Schengen a través de La Línea, y luego nuevamente al salir por Málaga.

Fue respaldado en esa pregunta por su colega parlamentario de GSD, Daniel Feetham, quien había estado en uno de los vuelos afectados. "Una de las cosas de las que me arrepiento no haber hecho en ese momento es decirles a esos policías españoles '¿pero cómo puede ser? No tiene nada que ver con una tarjeta de embarque, los titulares de pasaportes británicos tienen perfecto derecho a cruzar", declaró. Picardo insistió en que esa apreciación es errónea. "Un ciudadano británico no tiene derecho a entrar en Schengen", explicó. "Podemos acceder al espacio Schengen sin visado si podemos probar lo que vamos a hacer y tenemos pruebas de que eso es lo que vamos a hacer", sentenció.