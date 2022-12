España mantiene los controles de entrada desde Gibraltar para los pasajeros derivados a Málaga para embarcar en avión

Las autoridades de España mantienen los controles de entrada en el espacio Schengen desde Gibraltar para los pasajeros de avión que pretenden embarcar desde el aeropuerto de Málaga ante el cierre del aeródromo gibraltareño por el mal tiempo.

No obstante, a diferencia de lo ocurrido el martes, cuando se retuvo varias horas a un grupo de 90 personas en la Verja, las autoridades españolas han flexibilizado sus criterios al aceptar las tarjetas de embarque como justificación de acceso a Schengen.

El citado grupo no fue autorizado a pasar a España hasta que no se emitieron los nuevos títulos de viaje dado que las autoridades policiales españolas denegaron inicialmente la entrada en España a todos los ciudadanos de países no pertenecientes al espacio Schengen, incluidos los titulares de pasaportes británicos, alegando que no tenían pruebas ni garantías de que éstos tuvieran la intención de embarcar en un vuelo con salida desde el aeropuerto de Málaga.

Los pasajeros ciudadanos de la UE, los titulares de visado Schengen y los titulares de la tarjeta de identificación roja de Gibraltar no se vieron afectados.

Mientras tanto, el aeródromo del Peñón continúa cerrado al tráfico como consecuencia de la borrasca Efraín. La compañía EasyJet ha aplazado el vuelo de la tarde desde Manchester a Gibraltar (EZY1963) hasta el jueves, cuando la previsión de viento es más favorable.