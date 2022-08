La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, adelanta inversiones de 2 millones de euros para Algeciras en infraestructuras hidráulicas

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha visitado este lunes Algeciras para firmar varios convenios de contenido económico con los ocho municipios del Campo de Gibraltar. Durante este encuentro entre la ministra y los alcaldes de la comarca celebrado en la sede de la Mancomunidad, el regidor algecireño, José Ignacio Landaluce, ha suscrito un acuerdo de colaboración con la Administración General del Estado en relación a una subvención por importe de 2.099.317€ para la renovación de la infraestructura de abastecimiento, saneamiento y depuración del agua en la ciudad.

Las actuaciones que se prevén realizar con esta inversión son: la impermeabilización del depósito de la Bajadilla, el nuevo colector interno para el encauzamiento del Arroyo de El Saladillo, el azud para el encauzamiento del Río de la Miel, la eliminación del EBAR Puente Conferencia nº2, la nueva EBAR del Río de la Miel con su respectiva impulsión, la nueva EBAR del Polígono Industrial de Las Herrizas con su respectiva impulsión, la nueva EBAR de la calle Cabo Lastre, la reordenación de la red de pluviales de San José Artesano y de La Ermita, el cruce de pluviales bajo el nudo del Acceso Norte y la sustitución de redes de fibrocemento.

El alcalde algecireño ha mostrado su satisfacción ante la llegada de estas inversiones a la ciudad “que nos permitirán continuar desarrollando mejoras para la eliminación de vertidos y la lucha contra la sequía, de cara a continuar transformando Algeciras en una ciudad más sostenible, cómoda y respetuosa con su entorno natural” y ha recordado que “el Ayuntamiento ha sido el encargado de la redacción, por importe de 60.000 euros, de los proyectos de ejecución de estas obras”.

En este sentido, ha agradecido al Ministerio que “por fin estén llevando a cabo algunas de las iniciativas recogidas en Plan Integral del Campo de Gibraltar, cuyas medidas pretenden generar un cambio real en la calidad de vida de nuestros vecinos, el cual apenas podemos percibir, a pesar de contar con una dotación de casi 1.000 millones de euros” y ha recordado que “esperemos que estas subvenciones para infraestructuras, que nos corresponden por justicia, continúen llegando, y así poder hacer de nuestra comarca y nuestra ciudad el referente económico y social, que por su especial singularidad, ameritan ser”.

Para finalizar ha asegurado que “desde este Ayuntamiento continuaremos reclamando el cumplimiento del Plan Integral del Campo de Gibraltar, especialmente en lo relativo a problemas históricos de nuestra ciudad que lastran nuestro desarrollo y que requieren de una solución inmediata” y ha añadido que “las infraestructuras ferroviarias siguen sin modernizarse y los trenes, los más antiguos de España, dan problemas día si y día también; sigue sin llevarse a cabo el desdoble de la carretera Algeciras-Tarifa-Vejer; se hace imprescindible que acometamos ya la segunda fase de los colectores; el paro continúa creciendo; las familias que se encuentran en riesgo de exclusión social se han incrementado; y aunque hemos avanzado algo en materia de seguridad, sinceramente, las medidas adoptadas son insuficientes”, ha expresado públicamente Landaluce.

Rifirrafe entre Montero y Landaluce

Previamente a la firma de los convenios, la ministra invitó a que los alcaldes que estuvieran presentes en la sede de la Mancomunidad y que no fueran afines a la ideología política de su partido -sólo Landaluce pertenece al Partido Popular- abandonaran el lugar para no sentirse "incómodos" con las declaraciones que iba a efectuar en materia de política nacional, "un gesto de cortesía", en opinión del recién investido como nuevo presidente de la Diputación de Cádiz y líder del PSOE gaditano, Juan Carlos Ruiz Boix. "Lo he considerado una petición positiva por parte de la Ministra", ha aclarado el también alcalde de San Roque cuando ha sido preguntado por Europa Sur.

El alcalde de Algeciras, en cambio, estaba visiblemente molesto por la actitud de Montero. "Lamento que la ministra haya venido al Campo de Gibraltar para criticar a Feijoo. No admito de ninguna de las maneras su discurso diciendo que no existe compromiso medioambiental por parte del Gobierno de Juanma Moreno, cuando este último ya ha aportado en convenios más dinero de lo que aporta el Ministerio de Hacienda para Algeciras y toda la comarca", ha declarado Landaluce a última hora de la mañana de este lunes. "Tampoco admito que la ministra diga que quien exija un tren digno, moderno y competitivo tanto para pasajeros como para mercancías, no sea un buen campogibraltareño ni un buen español. Buen español es quien pide ser igual entre los iguales. Nosotros nos alegramos por Extremadura, pero no queremos que se nos perjudique ni que nos dejen tirados", ha reclamado el primer edil algecireño.

"Me preocupa sobremanera que, durante su visita, Montero no haya hablado sobre el desdoblamiento de la carretera Algeciras-Tarifa hasta Vejer ni de dotación de personal para el Punto de Inspección Fronterizo. Me ha preocupado que la ministra se haya dedicado a ser la portavoz de Pedro Sánchez y no la ministra de todos los españoles, incluidos los campogibraltareños y los algecireños". Tras la firma del convenio, Landaluce ha asegurado que se marchaba "apenado y entristecido" y, finalmente, ha exigido que el Plan Integral del Campo de Gibraltar se cumpla.