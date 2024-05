'Kafka y la muñeca viajera'. Una maravillosa historia con la que recordamos a Kafka

En España tenemos muchas cosas que sabemos hacerlas bien, pero a lo que no nos gana nadie es a saber enterrar. Somo los mejores enterradores, tanto para lo bueno como para lo malo, y si se trata de celebrar el centenario de la muerte de un gran autor, artista, actor, nos maravillamos. Bueno, si sirve para difundir su obra bien está.

Además, si nos encontramos que su obra es libre, es decir que no se tiene que pagar derechos de autor, pues revoloteamos mejor que los buitres. El 3 de junio de 1924, en el sanatorio de Kierling muere Franz Kafka de tuberculosis, por ellos son múltiples las publicaciones que se están realizando de su obra. ¿Oportunismos por parte de las editoriales? Prefiero verlo como una oportunidad de acercar tanto su obra como al escritor a las nuevas generaciones.

Son muchas las ediciones, mejor dicho, reediciones de sus obras, con gran diferencia en su calidad. Las tenemos para todos los gustos y sobre todo bolsillos.

La Editorial Galaxia Gutenberg está editando las obras completas de Franz Kafka y para este centenario esta semana trae a nuestras librerías el V volumen: Cartas II (1914-1920). Edición dirigida por Jordi Llovet, basada en la edición crítica de Hans-Gerd Koch, al cuidado de Ignacio Echevarría y traducción de Carlos Fortea, con prólogo de Jordi Llovet.

Alianza Editorial siempre ha cuidado su colección, aunque en mal estado poseo la primera edición que publicó de La Metamorfosis del año 1966. Este año ha presentado dos estuches, cada uno de ellos conteniendo dos volúmenes: Relatos y Aforismos con traducción de Carmen Gauger y Adan Kovacsics; y Novelas con traducción de Miguel Sáenz.

Páginas de Espumas nos presenta este año un volumen muy completo, con 592 páginas, Cuentos Completos traducción de Alberto Gordo, el escritor Andrés Neuman es el que ha realizado el prólogo y las ilustraciones son de Arturo Garrido.

La editorial Nórdica trae a las librerías dos pequeñas joyas: Un artista del hambre con Ilustraciones de Federico Delicado y traducción de Isabel Hernández. La historia detalla la decadencia y muerte de un artista ayunador, profesional de un circo, que se muere de hambre en una jaula ignorado sistemáticamente por el público, como las guerras que vemos en los telediarios. Son 56 páginas que te las lees de un tirón, pero te hacen pensar muchas horas; y El Proceso también con traducción de Isabel Hernández, donde contemplamos una escalera de caracol sin final de la ley y del Estado. Esta edición tiene 356 páginas.

Pero ¿quién es Kafka? Y ¿Qué importancia tiene su obra? ¿Es atractiva su lectura? Tendría unos doce años cuando leía a escondidas La Metamorfosis, era una edición argentina, libro que perdí cuando lo descubrió mi madre, yo debía leer mejor Pumby que no esos libros tan raros. Para mí no era una novela de terror, sino más bien del aislamiento de una persona por la sociedad, por su familia. Que Gregorio Samsa se despertara convertido en un bicho me fascinó. Tengo que reconocer que compré este libro “de segunda mano” por su portada con una cucaracha y porque era muy barato, 5 pesetas y un cómic de Vértice valía 25. Además, era un libro corto, que no llegaba a las 100 páginas y en ese momento estaba “varado en la lectura” de uno de los libros de Julio Verne. A partir de ese momento este texto ha vuelto continuamente a mis manos. Galaxia Gutenberg realizó una magnífica edición con acuarelas de Miguel Barceló y traducción de Juan José del Solar, y que tiene por título La Transmutación. Ahora que estamos recordándolo en el centenario de su muerte es una buena fecha para leerlo.

Kaffa ha creado un estilo propio, kafkiano, que se convierte en una forma de expresar la angustia, la soledad y la alienación del ser humano. Sus textos nos anima a realizarnos múltiples preguntas ¿quién somos? ¿cómo nos ven los demás? ¿por qué vivimos así? ¿a dónde vamos? ¿qué es la culpa? ¿alimentamos nosotros a la burocracia? Decir que algo es kafkiano es una situación surrealista, incómoda, absurda, sin solución ni salida. Cuando releo a Kafka descubro que la realidad cada día se parece más a su mundo Kafkiano, es el efecto invernadero de la burocracia de la sociedad, como si sus textos fueran un presagio del castillo enroscado de la administración, o del proceso continuo y sin salida de la justicia.

Leer a Kafka es sumergirte en su gran originalidad y sobre todo es conocer a uno de los grandes autores de la literatura universal del siglo XX. Recomendar la lectura de Kafka, incluso uno de sus cuentos cortos es difícil, incluso se nos tallaría de estar torturando a los jóvenes lectores. Lo que es cierto es que todos los que hemos leído La metamorfosis en nuestra adolescencia hemos vuelto a su texto más de una vez.

Uno de los grandes enamorados de la obra de Kafka es Jordi Sierra I Fabra, consagrado autor de literatura infantil y juvenil, y su influencia está clara en distintas de sus obras, por ello nuestra recomendación de esta semana para los pequeños lectores es Kafka y la Muñeca Viajera. En esta historia nos encontramos de protagonista a un anciano Kafka que al parecer no murió joven de tuberculosis. ¿Será esta uno de sus múltiples creaciones inacabadas o incompletas?

Jordi nos ambienta la historia en una tarde primaveral en el parque Stegliz de Berlín. Kafka interrumpe su apacible paseo por el llanto de una niña que ha perdido a su muñeca. Con el deseo de calmarla, se le ocurre una idea: hacerse pasar por el cartero de las muñecas y decirle que la suya en realidad no está perdida, sino que se ha ido de viaje. La imaginación de Kafka empieza a funcionar y las cartas de la muñeca viajera van llegando a la niña.

Los pequeños lectores recomiendan: Teresa María Parra González, alumna de 1º de ESO “Es un libro que parece triste pero que en realidad no lo es. Además, te da grandes enseñanzas. Me llamó la atención que la niña estuviera jugando sola en el parque, sin amigas, ni sus padres, ni ningún familiar o cuidador, pero ese es el cuento. A Kafka se le ocurre la gran idea de convertirse en el cartero de la muñeca perdida durante tres semanas, y cada día le trae una carta a la niña. La moraleja de este cuento es enseñarnos a decir adiós. Las cartas van enseñando lugares y conocimientos nuevos.”

Kafka y la muñeca viajera tiene distintas ediciones. La primera edición de Jordi Sierra I Fabra es de la editorial Siruela, en su colección Escolar de literatura con 152 páginas y sin ilustraciones; La editorial La mar de Fácil nos presenta una adaptación de la obra de Jordi para el público infantil de Clàudia Sabater Baudet y con 84 páginas. La última edición que nos ha llegado, hace muy pocos días es la de la editorial Algar con ilustraciones de Javier Lacasta Llácer y con 128 páginas. Recomendado a partir de los diez años.

Actividades con su lectura: Las actividades con este libro serán cartas.

Antes de iniciar la lectura podemos plantearnos ¿Dónde ha viajado la muñeca?

Cuando vamos por la mitad de la lectura nos inventamos nuestra carta propia donde creamos un lugar, sus habitantes, tradiciones y los que está realizando la muñeca.

Y finalizada la lectura realizamos una carta de despedida de algo que hemos perdido de nuestra infancia y que debemos dejarlo ir para seguir creciendo.

Autoría: Aquí podríamos inclinarnos por informar tanto sobre Franz Kafka que sobre Jordi Sierra I Fabra, pero como estamos utilizando el centenario de la muerte de Kafka y pronto tendremos otro libro de Jordi, nos centraremos en Kafka.

Franz Kafka, nació el 3 de julio de 1883 en Karfpengasse, Praga, y murió el 3 de junio de 1924, con 41 años, en el sanatorio de Kierling enterrándose el 11 de junio en Praga. Estudió en el Liceo alemán de Praga donde destacó como un alumno inteligente. Finaliza Derecho en la Universidad Alemana de Praga. En su época de estudiante empiezan sus escritos, pero los destruía. La mayoría de su obra tenían una difusión pequeña, solo llegaba a sus amistades, y están inacabadas o incompletas. No se dejó influenciar por las corrientes literarias de su época, incluso evitaba el encuentro con otros escritores. Muchos de sus manuscritos fueron quemados por la Gestapo. Kafka antes de morir, ordenó a su amigo Max Brod que destruyera toda su obra, por suerte para nosotros no cumplió este último deseo de Franz. Actualmente es un autor de culto, se le asocia con el existencialismo y el impresionismo. Su obra ha influenciado claramente en autores como Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Jorge Luis Borges y Gabriel García Márquez.

Su obra no es muy extensa, pero de gran valor, por eso en la actualidad se están publicando tanto sus diarios como sus cartas. Tres novelas: El proceso, El castillo y El desaparecido (América); una novela corta La metamorfosis; y múltiples relatos. Para los jóvenes y adolescentes recomiendo empezar por el relato Un artista del hambre.