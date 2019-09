La Junta ve "con preocupación" la Operación Yellowhammer en Gibraltar

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, afirma que la Junta ve "con preocupación" el informe del Gobierno de Reino Unido que indica que el de Gibraltar todavía no realizado las inversiones ni ha tomado las medidas legislativas necesarias para afrontar con garantías un Brexit duro. El documento de la Operación Yellowhammer, afirma el consejero, "ha salido a la luz pese a que el Gobierno británico no tenía intención de hacerlo público. En él se señalan cuestiones concretas referidas al Peñón en las que se pone de manifiesto que las autoridades de Gibraltar no han hecho sus deberes. No están previendo qué decisiones tienen que adoptar para minimizar en todo lo posible el impacto negativo sobre la Roca y, en consecuencia, sobre todo el Campo de Gibraltar. Es un motivo de inquietud que esperemos que se disipe en los próximos días".

Rogelio Velasco ha mantenido una reunión en la sede de la Subdelegación de la Junta en el Campo de Gibraltar, ubicada en Algeciras, con los alcaldes de los ocho municipios y el presidente de la Mancomunidad, Juan Lozano, para explicarles detenidamente el paquete de medidas que el Gobierno autonómico ha diseñado, dentro de sus competencias, para afrontar el temido Brexit duro. "Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad, de calma, tanto a los ciudadanos como a las empresas. Tenemos un panorama de gran incertidumbre, porque todavía el Gobierno de Reino Unido no ha dicho todavía la última palabra acerca de cómo quiere desvincularse de la Unión Europea. Lógicamente, hasta que no tenga una línea concreta, clara y fácil de implementar, el resto de Europa va a seguir con esta inquietud", explicó velasco, que continuó: "También quiero transmitir un mensaje de calma a los trabajadores y a las empresas, porque la Junta de Andalucía ha empezado ya a adoptar medidas".

"Hemos hecho una colección de 112 de carácter regional para mitigar en lo que sea posible los efectos adversos derivados de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. 69 de estas medidas están orientadas específicamente al Campo de Gibraltar porque somos conscientes de que potencialmente puede ser el área más afectada por una salida brusca o pactada. El Campo de Gibraltar tiene una frontera con una colonia del Reino Unido y es más sensible a cualquier eventualidad", continuó.

El consejero no solo habló del Campo de Gibraltar. "Estamos prestando atención a toda Andalucía, fundamentalmente en dos extremos como Almería y Huelva, donde hay una agricultura de exportación muy fuerte y que cuentan con el Reino Unido como uno de sus principales mercados. Por no hablar de la zona tropical de Granada, que tiene una orientación de productos hacia el mercado europeo, y en particular el británico, muy importante", manifestó.

"La Junta de Andalucía está aquí, apoyando a familias y a empresas, con la inestimable colaboración de todos los municipios del área de la Bahía, cualquiera que sea su color político. Estamos para trabajar para los ciudadanos y las empresas y no para nosotros", reflexionó en referencia velada a las críticas del alcalde de San Roque, el socialista Juan Carlos Ruiz Boix.

El consejero destacó dos de esas medidas. La primera, el asesoramiento que la Junta va a prestar a las empresas que exportan al Reino Unido para modificar sus modelos de negocio, de manera que se adapten lo más rápidamente posible a la nueva situación del Reino Unido. También para aquellas empresas que quieren diversificarse hacia otros países. La segunda medida resaltada por Velasco es la creación de un centro "importante" de innovación en dos áreas fundamentales: logística e industria 4.0. "El Puerto de Algeciras es uno de los líderes a nivel mundial en actividades relacionados con la logística. Las empresas vienen reclamando desde hace mucho tiempo que se cree un centro de innovación y desarrollo sobre esto. pensamos que, adecuadamente implementado puede representar un salto cualitativo muy importante para el futuro del Puerto. Por otra parte se están implantando tecnologías en las factorías que permiten hablar a las máquinas entre ellas y aprender de su entorno, también dedicadas a fabricar vehículos autonónomos. Son tecnologías muy útiles para el tipo de empresa que está instalada en la Bahía de Algeciras. Esperemos que permitan diversificar las actividades de estas empresas instaladas en torno al Puerto", argumentó antes de referirse a que "en la Línea hay medidas relacionadas como el transporte y la movilidad interurbana que también afectan a San Roque".