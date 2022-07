Juanma Moreno apuesta por la cosoberanía sobre Gibraltar como el modelo "más sensato"

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, ha hecho un llamamiento a la cooperación en medio de la zozobra política que vive Reino Unido tras la dimisión anunciada este jueves por Boris Johnson. Moreno ha mostrado su confianza en que el próximo primer ministro británico entienda la "enorme complejidad y singularidad" que se vive en el Campo de Gibraltar a la hora de abordar el tratado sobre Gibraltar tras el Brexit.

En una comparecencia ante los medios de comunicación en el Palacio de San Telmo, Moreno ha expresado su máximo respeto por los asuntos internos de Reino Unido después de que Boris Johnson haya anunciado su dimisión como primer ministro del país. No obstante, el presidente en funciones ha señalado que en el ámbito de las relaciones con Gibraltar quiere "confiar" en que el próximo primer ministro "entienda la enorme complejidad y singularidad que se vive Campo de Gibraltar y que esté abierto a una cooperación y colaboración máxima con el Gobierno de España y las autoridades autonómicas".

Moreno ha subrayado en que con el Peñón hay que tener una cooperación y lealtad que a veces, desgraciadamente, no ha habido y considera que lo "razonable" sería caminar hacia la cosoberanía. "Sería lo más deseable, razonable y sensato tanto para los trabajadores del Campo de Gibraltar como para los propios gibraltareños", según Moreno, para quien los asuntos que ahora no están resueltos sólo se pueden resolver desde el "diálogo y desde una actitud práctica de cómo podemos mejorar la calidad de vida en una zona tan compleja como es el Campo de Gibraltar".

"Cooperación sí, soberanía conjunta no"

El Gobierno de Gibraltar se ha manifestado tras las declaraciones "positivas" del presidente en funciones de la Junta de Andalucía sobre "la cooperación". El Gobierno de Fabian Picardo da la bienvenida a una "cooperación mutua positiva" con España y con la vecina región de Andalucía, "sin condiciones".

Sin embargo, como cuestión de política, "este Gobierno y Gibraltar en su conjunto de ninguna manera contemplarán la soberanía compartida o conjunta". El ejecutivo del Peñón recuerda que en 2002 "ese mismo principio se sometió a consulta al pueblo de Gibraltar en un referéndum y fue rechazado de forma decisiva y abrumadora. Esa situación no ha cambiado ni cambiará y la soberanía británica de Gibraltar no cambiará ni será compartida".

No obstante, pese a las evidentes diferencias respecto a la soberanía, sostiene Gibraltar, "todavía hay margen para poder trabajar juntos en cuestiones prácticas para mejorar la vida de los ciudadanos a ambos lados de la frontera, más aún tras la salida de Reino Unido y Gibraltar de la UE. Así que, sí a la cooperación; no a la soberanía conjunta. Las dos cosas no tienen por qué mezclarse", sentencia el comunicado.