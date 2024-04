El Gobierno afirma que el accidente de la Guardia Civil en Gibraltar fue un "susto sin consecuencias"

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha señalado que el accidente sufrido esta pasada noche de miércoles por una patrullera de la Guardia Civil al chocar con una baliza de luz del aeropuerto de Gibraltar fue "un susto" y no hay "más consecuencias" más allá de los años materiales sufridos en la embarcación.

En declaraciones a los medios en Córdoba, Pedro Fernández ha explicado que el accidente se produjo después de "acabar el servicio" que estaban realizado en esa zona y que, por tanto, la patrullera no se encontraba realizando "una persecución ni muchísimo menos". "Era de noche y un lugar no de los habituales. Entonces, se produce un choque con parte del muelle", ha indicado el delegado del Gobierno, quien ha señalado que la embarcación de la Guardia Civil ha sufrido daños materiales pero no personales "de ningún tipo", añadiendo además que "ni siquiera había riesgo para la flotabilidad de la embarcación". "Más allá de un susto, no hay más consecuencias", ha apostillado.

Así se ha referido el responsable del Gobierno de España sobre el accidente que el miércoles sufría una embarcación de la Guardia Civil al chocar contra las luces de aproximación a la pista del aeropuerto de Gibraltar en su extremo oeste.

Según ha informado en un comunicado la Policía Real de Gibraltar, se están investigando las circunstancias que rodearon a este incidente, ocurrido en torno a las 22:20 de este pasado miércoles. Además, desde el Peñón se ha apuntado a que la colisión se había producido "momentos después de que el barco de la Guardia Civil persiguiera a varias lanchas neumáticas que se encontraban en la zona y que habían huido del lugar".

El alcalde de Algeciras y senador del PP, José Ignacio Landaluce, ha mandado un mensaje de apoyo a los efectivos implicados en este accidente cuando realizaban su cometido "en aguas que rodean a Gibraltar y que España continúa reclamando y considerando como propias". En ese sentido, ha manifestado que "aunque desde el Peñón se lancen críticas, los agentes de la Benemérita estaban cumpliendo con su labor", poniendo el foco en que "tras haber pasado varias horas desde el incidente, seguimos echando en falta un mensaje por parte del Gobierno español de respaldo a estos funcionarios". Para Landaluce este es "un episodio más del abandono al que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Ministerio del Interior con Fernando Grande-Marlaska al frente mantienen sometida a la Guardia Civil y a todos los hombres y mujeres que la integran".