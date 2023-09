Joaquín Franco niega que se reuniese con el narco Emilio El Moro y que tuviese relación con otros procedimientos judiciales

En ejercicio de su derecho de rectificación, y en relación a la noticia publicada por este medio en su web el 27 de septiembre y en su edición impresa el 28 de septiembre, bajo el titular “La Audiencia de Cádiz absuelve al capitán de la Guardia Civil Joaquín Franco de vínculos con el narcotráfico”, D. Joaquín Franco quiere hacer constar lo siguiente:

“Jamás me he reunido con Emilio José Mazuelo Mesa, conocido como Emilio El Moro, en una venta a las afueras de Algeciras; no me he visto inmerso en ningún otro procedimiento judicial distinto al juzgado y no tengo nada que ver con la operación en la que fue detenido el 4 de enero de 2018 un inspector de la Policía Nacional, J.T. y varias personas vinculadas al entorno del Puerto de Algeciras”.

Europa Sur informó de que la Sección séptima de la Audiencia de Cádiz, con sede en Algeciras, había absuelto a Franco de mantener vínculos con el narcotráfico tras el juicio celebrado los pasados días 14 y 15 de septiembre.