Exteriores urge a Reino Unido a impulsar la negociación sobre Gibraltar en el escenario post Brexit

El 31 de diciembre se acerca inexorablemente y la negociación sobre el acuerdo comercial post Brexit entre la Unión Europea y Reino Unido se estanca mientras los medios británicos hablan abiertamente de una salida no ordenada que obligue a atenerse a los términos de la Organización Mundial de Comercio. Hoy mismo, los negociadores de ambas partes concluían la sexta ronda de conversaciones en Londres reconociendo que no hay avances. Y ante esa falta de resultados, la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ha aprovechado su comparecencia en el Campo de Gibraltar para reclamar compromiso al país saliente: "Necesitamos que Reino Unido impulse la negociación con la Unión Europea en la construcción de la nueva relación tras el Brexit". Pero también, ha continuado la ministra, "que impulse la negociación entre España y Reino Unido en lo relativo a Gibraltar".

La ministra ha lanzado ese llamamiento a la otra parte desde la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, ante los alcaldes con los que se había reunido previamente. La comarca se juega mucho en esas negociaciones entre España y Reino Unido, en las que se están concretando las relaciones futuras con el Peñón en tres comités: de ciudadanía (pensando en los trabajadores españoles en el Peñón), de cooperación policial y aduanera, incluida la aproximación que se pretende en el precio del tabaco para desincentivar el contrabando desde el Peñón, y de medio ambiente. Aparte estaría el tratado fiscal. La próxima sesión será el jueves en Gibraltar, para tratar asuntos medioambientales.

La negociación (de España y Reino Unido, ha remarcado varias veces González Laya) sobre Gibraltar va encaminada a construir "una zona de prosperidad compartida", defendiendo los intereses de ciudadanos y empresas del Campo de Gibraltar pero "no contra Reino Unido o Gibraltar, sino con ellos". Y el Gobierno español aborda esta negociación desde una perspectiva de todos ganan, asegura la ministra, quien también ha recordado a preguntas de los medios yanitos que "it takes two to tango", hay dos partes en la negociación y es Reino Unido, en diálogo con Gibraltar, quien tiene que decidir su propio enfoque. Pero, advierte, si Reino Unido sale de la UE sin acuerdo el resultado será todos pierden, por lo que "lo más inteligente", más en un mundo actual de gran fragilidad y vulnerabilidad debido a la crisis del Covid, es "negociar las futuras relaciones". España huye del no deal, como lo hacen también los trabajadores transfronterizos, empresas e instituciones de la comarca.

La ministra completaba hoy su segundo día de visita al Campo de Gibraltar con una reunión con los alcaldes de los ocho municipios, el presidente de la Mancomunidad y representantes de la Junta de Andalucía, entre otros. Ante ellos se ha comprometido a que los Presupuestos Generales del Estado "reflejen los intereses del Campo de Gibraltar", los proyectos y propuestas incluidas en el plan de impulso económico y social para la comarca, antes plan integral. Un documento que se elaboró en 2018 y no llegó a ponerse en marcha en su totalidad "porque no hubo presupuesto". Sí lo hizo la parte más perentoria, el plan de seguridad para combatir la expansión del narcotráfico, también hubo refuerzo en materia judicial y se ha avanzado en la Zona Franca de la Bahía de Algeciras. Pero queda buena parte del plan sobre la mesa y "ahora, con una legislatura por delante, unos presupuestos en elaboración y el fondo de recuperación europeo podremos pasar del diseño del plan a su ejecución".

En él se incluyen las infraestructuras eternamente pendientes, como la Algeciras-Bobadilla, el desdoble de la N-340 o los accesos al Puerto. Pero también, y en esto ha hecho énfasis González Laya, políticas de apoyo a los emprendedores y para la generación de empleo, sobre todo para jóvenes. E inversiones para aprovechar "el enorme capital medioambiental del Campo de Gibraltar". Seguridad y el impulso a una justicia más ágil siguen estando en el listado de cuestiones a incluir en el presupuesto.

Inicialmente se había cifrado la inversión en unos 1.000 millones de euros, la mayor parte para infraestructuras. Pero según ha explicado la titular de Exteriores, se ha comprometido con los alcaldes a revisar ese plan "para ver si es necesario modular alguno de los capítulos" y, en ese caso, incorporarlos al presupuesto.

La ministra aprovechó también la visita para mantener un encuentro en la sede de la Mancomunidad con el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, en el que se habló de los "avances en la implementación de los Memorandos de Entendimiento sobre medioambiente, ciudadanía, cooperación aduanera y policial, tabaco y fiscalidad" así de "un futuro de prosperidad compartida", según explicó la propia Laya. Gibraltar destacó en un comunicado que se habían abordado "las muchas oportunidades que Gibraltar y el Campo de Gibraltar pueden obtener de los desafíos que el Brexit nos presenta a todos" y los memorandos. El Gobierno yanito se mostró dispuesto a trabajar por "acuerdos ambiciosos que puedan dar lugar a la futura zona de prosperidad compartida que todos queremos ver".

El PP consideró que el encuentro con Picardo representa un "error histórico" y ha avanzado que pedirá la comparecencia urgente de la ministra en el Congreso para que explique lo ocurrido.