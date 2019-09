La algecireña Marina Obispo trabaja en un restaurante desde hace un par de años, por lo que no conoce otra situación que la de la espera del Brexit, algo que afirma que no le preocupa demasiado porque sus jefes le han dado “mucha tranquilidad”.

“Nos pidieron el pasaporte en octubre y después en marzo, pero poco más. Lo que nos dicen es que no nos va a faltar trabajo y estoy segura de que así será”, subraya esta española que en Gibraltar se siente “más cerca de Europa que en la comarca”.

“Aquí se respetan más los derechos de los trabajadores en cualquier tema. Yo trabajo dos días y para ganar en España lo que gano aquí tendría que estar una semana entera echando horas”, prosigue.

“Mis jefes se portan muy bien y el único problema que he tenido ha sido en Algeciras, cuando fui a pedir la vida laboral y no me incluían la experiencia en Gibraltar, pero no me preocupa porque dicen que para la jubilación y para el paro si lo tienen en cuenta”, relata esta algecireña que achaca la bajada de la libra “al verano”. “Ahora en invierno sube. Pasa siempre, todos los años. Yo tengo una cuenta en un banco de Inglaterra y ni siquiera me cobran comisiones”, acaba.