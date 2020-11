La Coordinadora en Defensa de la Sanidad suspende la protestas en los centros de salud por el Covid

Las protestas semanales que la Coordinadora Comarcal en Defensa de la Sanidad Pública del Campo de Gibraltar inició en el mes de octubre en los Centros de Salud y que ya estaban programadas para el mes de noviembre se han tenido que suspender ante las medidas restrictivas y cierres decretadas por la Junta de Andalucía por coronavirus. Este jueves estaba previsto concentrarse a las puertas del Consultorio de El Rinconcillo y los siguientes en el Consultorio El Cobre y en el de San García.

No obstante, la Coordinadora afirma que continúa contactando con afectados y con los colectivos vecinales, de salud y sociales de cada zona para así poder conocer de primera mano los problemas concretos de cada centro de Atención Primaria tanto de Algeciras, como de las localidades vecinas.

Hasta ahora, la Coordinadora viene poniendo el acento en "las graves carencias y problemas que la Atención Primaria arrastra desde hace tiempo y que, en estos momentos, debido a la crisis sanitaria que estamos viviendo se han agravado notablemente", explica en una nota de prensa en la que destaca que "la falta de cobertura de las ausencias reglamentarias del personal, por enfermedad y jubilaciones, devienen en plantillas insuficientes para dar respuesta a las necesidades actuales del sistema público de salud". "Cada vez se hace más notable el bloqueo de la atención no-covid, con serias repercusiones en las listas de espera y en la salud de las y los enfermos", continúa.

"La crisis sanitaria ha puesto en evidencia que los problemas de nuestro sistema sanitario son estructurales, y algunos de ellos acuciantes. Es por ello que la Coordinadora viene demandando soluciones inmediatas al auténtico cuello de botella que se ha convertido la Atención Sanitaria", insiste.

Uno de los centros en los que los usuarios y usuarias han presentado quejas es en el Consultorio de El Rinconcillo, donde afirman que la consulta pediátrica ha dejado de funcionar "y por tanto, no hay quien atienda a los niños y niñas de esta zona, teniéndolos que llevar a otro centro". "También denuncian las dificultades para conseguir citas y que se acumulan esperas de más de una semana, algo que deriva en el uso de las urgencias y que masifica estos servicios en detrimento de la calidad de la atención asistencial. Todos estos problemas se agravan exponencialmente en época estival por la falta de dotación de refuerzos al ser una zona de afluencia turística", explica la Coordinadora, que subraya "la necesidad de ser conscientes de la importancia de dejar constancia de los problemas cuando no se recibe la asistencia sanitaria adecuada". Se puede hacer directamente desde casa, con la opción de reclamación y sugerencias on line, sin colas y sin esperas, a través de este enlace https://www.juntadeandalucia.es/lsr/lsr/inicio.jsp.