Los usuarios de los centros de salud se movilizan ante el colapso de la Atención Primaria

Pepi busca una cita para el centro de salud del Saladillo. Lo intenta vía web, pero no hay huecos libres. El sistema Clic Salud le insta a ponerse en contacto con su centro de salud. No cogen el teléfono. Decide acudir presencialmente y en la puerta se encuentra con una treintena de personas esperando en la calle, intentando mantener las distancias. En otras ocasiones, aseguran los usuarios, ha habido hasta peleas por las esperas.

Esa es la situación que se vive a diario en los centros de salud del Campo de Gibraltar y de otros puntos de Andalucía. El tsunami Covid ha arrasado la Atención Primaria, donde unas plantillas que ya estaban en precario antes de la pandemia se han visto obligadas a asumir la sobrecarga asistencial derivada de la enfermedad (seguimiento de enfermos, rastreo de contactos) además del trabajo habitual, en el marco de unas medidas de control que han primado la atención telefónica ante las denuncias de las asociaciones de pacientes. Los teléfonos no tienen quien los atienda. El servicio Salud Responde, critica la Coordinadora Comarcal en Defensa de la Sanidad Pública del Campo de Gibraltar, tiene una media de espera de 30 minutos para la atención telefóncia. Y cuando el paciente consigue cita, remarca, la media de espera es de 10 a 14 días. Eso sin que haya empezado la campaña de la gripe.

Esa es la denuncia que la Coordinadora ha llevado hoy a la puerta del centro de salud del Saladillo, en la primera de una serie de concentraciones que recorrerán los ambulatorios del área sanitaria Oeste (Algeciras, Los Barrios, Tarifa). La reivindicación se resume en varios puntos: más personal y recursos para Atención Primaria, más rastreadores y pruebas diagnósticas eficaces y suficientes para poder controlar la propagación de la pandemia, más pediatras, enfermería escolar y que aumente el presupuesto de la sanidad pública.

"La situación actual es de caos total", resume la portavoz de la Coordinadora, Alejandra Pajares. Los manifestantes denuncian situaciones como las que viven algunos pacientes crónicos, con sus medicaciones caducadas; otros a la espera de analíticas de control y aquellos que han tenido contacto con enfermos de Covid y que no consiguen que les hagan las PCR.

"Exigimos inversiones efectivas para lograr una reducción progresiva de las listas de espera dentro del sistema público de salud"

"Durante los meses que llevamos sufriendo la pandemia, esta Coordinadora ha reivindicado con insistencia la contratación de personal sanitario adicional para una atención de salud adecuada, digna y eficaz para nuestros vecinos y vecinas, petición que hasta el momento ha sido completamente ignorada. Pedimos un aumento de la contratación de rastreadores suficientes para hacer un seguimiento correcto de los casos de Covid-19 y de sus contactos cercanos. Asimismo, pedimos una mayor coordinación entre ellos y los profesionales de Salud Pública y de Atención Primaria, a día de hoy casi inexistente", remarcan en un manifiesto.

Desde la Junta de Andalucía se ha anunciado la incorporación de 81 nuevos profesionales, cuyos destinos son el Hospital Punta Europa de Algeciras (29), la Atención Primaria (28) y el Hospital de La Línea (24). También la llegada de más rastreadores. Pero esos anuncios, "ya no nos los creemos, ha habido muchos".

Frente a soluciones parciales, "exigimos inversiones adecuadas y efectivas para lograr una reducción progresiva y completa de las listas de espera dentro del sistema público de salud, así como la revocación de la privatización de dichas listas mediante el recurso a la sanidad privada, que, además de no tener la calidad asistencial de la Sanidad Pública, siempre resultará mucho más cara. Es inadmisible que las políticas de recortes y privatizaciones de nuestras autoridades sanitarias y su falta de previsión y organización estén poniendo en tan grave riesgo la salud de toda la población".

Los concentrados también han tenido un recuerdo para los sanitarios de Atención Primaria, que como resume Pajares "están agotados, no pueden más. Nunca han trabajado tanto y nunca se han sentido tan solos". Por eso, desde la Coordinadora se insta por un lado a los pacientes a no hacer recaer en ellos la frustración por la atención deficitaria. Y por otro, le piden a los sanitarios "que se movilicen, que aquí estamos todos los ciudadanos con ellos defendiendo la única sanidad posible, que es la Sanidad Pública. Que les apoyamos, que no tengan miedo y que todos debemos remar en la misma dirección y unidos más que nunca frente a la Covid-19 y en contra de la amenaza fehaciente de privatización de la Sanidad Pública".