El Campo de Gibraltar suma cuatro curados y dos nuevos contagios de coronavirus

Los profesionales del Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar han detectado este viernes en Algeciras dos nuevos casos de coronavirus que elevan el número de enfermos en la comarca desde que comenzó la pandemia a 275. El número de fallecidos se mantiene en 31.

El dato rompe la tendencia de cero contagios alcanzada entre el sábado 2 de mayo y el martes 5, cuando se vivieron cuatro jornadas sin nuevos enfermos en el Campo de Gibraltar, que en los últimos tres días ha sumado 16 nuevos casos.

La buena noticia es que en las últimas 24 horas cuatro personas han conseguido superar el virus, lo que aumenta el número de curados a 166.

El Campo de Gibraltar ha tenido ingresadas a 102 personas en los hospitales de Algeciras y La Línea por los efectos del Covid-19, de los que 24 pasaron por las unidades de cuidado intensivos. El número de fallecidos se mantiene en 31.

Algeciras protagoniza la subida con ocho de los doce últimos positivos y acumula 171 afectados. No se han registrado nuevos casos en La Línea (31), San Roque (18), Los Barrios (25), Jimena (10) ni Tarifa (20). Castellar no ha experimentados cambios tras el último recuento. Es decir, sigue manteniendo a raya a la enfermedad, que no ha entrado en el pueblo. En Tesorillo se ha registrado al menos un caso.