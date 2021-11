La Comisión Mixta para la UE insta a garantizar la prosperidad compartida en el Campo de Gibraltar

El Parlamento ha aprobado este martes un amplio informe de consecuencias del Brexit entre las que destaca la necesidad de mantener una relación “lo más estrecha posible, amplia, profunda y ambiciosa” con el Reino Unido y que se considere "indispensable" que España asuma el liderazgo en futuros pactos de la UE con Reino Unido, además de referirse a la zona de prosperidad compartida entre el Campo de Gibraltar y Gibraltar.

El informe elaborado por la Comisión Mixta para la UE considera “indispensable que el Gobierno de España adquiera una posición de liderazgo en la elaboración y negociación de futuros pactos, tanto en el seno de la Unión Europea como en su relación directa con el Reino Unido en aquellas competencias que le son propias” y subraya la necesidad de impulsar iniciativas que “garanticen la prosperidad compartida” en todo el Campo de Gibraltar. La creación de esa zona de prosperidad es la premisa bajo la que trabaja el Ministerio de Asuntos Exteriores, según las declaraciones de sus últimos titulares.

A este respecto, el senador y alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha aprovechado su intervención en la ponencia para reclamar que "el Brexit sea una oportunidad de inversión en el Campo de Gibraltar, lo que no hagamos ahora se estará haciendo tarde". "Estamos ante una oportunidad histórica de reordenar las relaciones con la colonia sobre una base de equidad y equilibrio que pueda servir al mismo tiempo como punto de inflexión para poner en marcha una política de estado" para la comarca, la única frontera terrestre afectada por el Brexit, ha recordado, y que pese a su posición geoestratégica "presenta déficit estructurales que requieren una acción coordinada de las administraciones públicas". Un plan que, ha criticado, ha sido proclamado por el Gobierno pero del que "no se ha invertido ni un 0,5% en tres años".

En clave campogibraltareña, ha reivindicado que no se olvide a los trabajadores transfronterizos, pero sin dejar de "reclamar lo nuestro". En este sentido, "es conveniente que si no hay acuerdo se prorroguen las medidas de los memorandos".

Landaluce también se ha pronunciado sobre la polémica por el control fronterizo en el Peñón a cargo de Frontex. "Estamos de acuerdo con que Frontex vigile la zona, pero con la Policía Nacional y la Guardia Civil", ha señalado.

Irlanda y Escocia

El informe ha sido elaborado por una ponencia que, tras escuchar durante meses a expertos de todos los campos, contempla todas las posibles consecuencias económicas, política y sociales que para España y para la relación futura con Gibraltar tendrá el Brexit.

La votación en comisión se ha visto complicada por la inclusión en el último momento de la ponencia de tres conclusiones con referencia expresa a Irlanda y Escocia.

Así, PNV y Junts per Cat incluyeron con el apoyo del PSOE conclusiones sobre la posibilidad futura de que Irlanda del Norte se unificara con Irlanda y de que en Escocia se pudiera celebrar un nuevo referéndum sobre su independencia de Gran Bretaña que tuviera éxito.

La petición del PP de que estas tres conclusiones se votaran por separado ha permitido a la comisión aprobar el informe sin incluirlas. Esta votación por separado ha permitido rechazar su inclusión por 31 votos de PSOE, PP, VOX y Ciudadanos, contra los cinco de los grupos vascos y catalanes.

En declaraciones a Efe, el senador del PP Rubén Moreno ha destacado que dichas conclusiones no versaban sobre el Brexit sino “sobre asuntos internos de otros países” en los que “no te debes entrometer, sobre todo si tu Gobierno está fajándose contra el otro en una negociación complejísima”. “Si no se llega a votar por separado, hubiéramos tenido que votar que no a todo el informe”, ha añadido.

La decisión de votar por separado y de saber que ya no contaba con el apoyo del PSOE ha molestado entre otros a JxCat, PNV, ERC y Bildu. Así, ha quedado de manifiesto la “sorpresa y enfado” del portavoz de Bildu, Gorka Elejabarrieta, y la decepción con el PSOE del senador del PNV Luis Jesús Uribe-Etxebarria, quien ha considerado que los socialistas han mantenido la misma actitud que el Gobierno británico: firmar a sabiendas de que no vas acatar”.

El PSOE por su parte ha justificado su cambio de opinión en el hecho de que “una vez estudiado y analizado el informe ha quedado muy completo” y que considera que no se debe entrar “en asuntos de terceros países en los que esta comisión no debería inmiscuirse”, ha señalado su portavoz, el diputado José Manuel Bolaños.