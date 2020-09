Los pasos dados por Antonio Tejón Carrasco desde que el pasado 2 de julio abandonó la prisión de Albolote (Granada) le pueden conducir de nuevo hasta un centro penitenciario. La operación Dismantle que desarrolla la Guardia Civil contra el narcotráfico y por la que el jefe del clan de los Castañas fue detenido este lunes es una investigación independiente de las hasta ahora existentes y, por tanto, es objeto de nuevas diligencias judiciales. Es decir, que el juzgado correspondiente podría volver a decretar su ingreso en prisión provisional.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 504, establece que los investigados pueden pasar un año como máximo en prisión provisional si el delito presuntamente cometido conlleva una pena igual o inferior a 3 años y de dos años si la pena supera los 3 años. Tejón fue detenido en 2018 y quedó en libertad dos años más tarde a la espera de juicio.

Varias fuentes jurídicas consultadas por esta redacción coinciden en que el hecho de que el Castaña cubriese en julio esos dos años no quita que pueda volver a la cárcel en situación provisional si así lo decide el juzgado que se haga cargo de la causa, en este caso, uno de Algeciras.

"No sabe hacer otra cosa, desde que salió de la cárcel no ha parado de traficar con hachís", apuntan fuentes de la Guardia Civil

"No sabe hacer otra cosa, desde que salió de la cárcel no ha parado de traficar con hachís", apuntan fuentes de la Guardia Civil, que subrayan que la red que se está desarticulando esta semana tiene un modus operandi nuevo (uso de drones y separación de funciones logísticas y operativas, por ejemplo) que hacen ver que se está ante un nueva red delictiva, aunque con actores similares. No es, en cualquier caso y a juicio de la Benemérita, una extensión de anteriores hechos delictivos que pudieran ser incardinados en unas diligencias ya existentes.

Existe, sin embargo, un precedente que juega en favor de Antonio Tejón. El 2 de julio fue detenido por la Guardia Civil nada más salir de prisión por un presunta participación en nuevos hechos delictivos, la operación Pristina. Sin embargo, el juzgado decidió en esa ocasión ponerle en libertad tan solo dos días más tarde. Hasta el lunes pasado.

Hoy, previsiblemente, pasará a disposición judicial y tras prestar declaración se despejará la duda de si vuelve a una celda o a la calle.