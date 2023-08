Algecireños y linenses perciben la falta de zonas verdes como el gran problema en el entorno de sus viviendas

Refrigeración y energías renovables

La inmensa mayoría de las viviendas de Algeciras tienen cerca un colegio (92,1%), una farmacia (95,4%), un supermercado (90,9%) y bares restaurantes (88,5%). En menor medida, un centro sanitario (79,8%). En La Línea, los tantos por cientos son similares. Las dos ciudades se diferencian por ejemplo a la hora de disponer de un sistema de refrigeración. En Algeciras hay más viviendas que lo tienen (25.646) que las que no (22.015). En La Línea es al revés: 8.746 sí lo instalaron pero 15.773, no. La mayoría de los hogares tienen conexión a internet (41.419 en Algeciras y 20.453 en La Línea), pero un buen número carecen de ello (6.242 en el primer municipio y 4.066 en el segundo). En Algeciras, la inmensa mayoría de los hogares (45.962) no tienen instalados dispositivos de energía renovable. Sólo 1.134 tienen energía solar térmica para calentar el agua y 486, placas fotovoltaicas para generar electricidad. En La Línea la ausencia de estos aparatos alcanza a 23.552 hogares. 892 tienen placas solares para calentar el agua y 75, para abastecerse de electricidad.