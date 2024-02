Más de 2.000 personas reclaman en Algeciras a Acerinox que negocie el convenio colectivo con sus trabajadores

Más de dos mil personas marchan este jueves desde la puerta de la estación de trenes de Algeciras hasta la Plaza Alta para reclamar a la dirección de Acerinox que reanude la negociación del convenio colectivo de la fábrica de Palmones (Los Barrios), parada desde hace 25 días por una huelga indefinida.

Tras los disturbios de días anteriores, el comité de huelga ha realizado un llamamiento a "calmar los nervios". "Después de todo lo que ha ocurrido le hemos dicho a la gente que hay que tranquilizarse. No podemos permitir que esto se convierta en una batalla campal. Hay que hacerles entender que hay muchas formas de protestar, manifestaciones como esta o ir a los ayuntamientos y al Parlamento andaluz a buscar el apoyo de los políticos. Incluso ya se nos ha nombrado en el Congreso de los Diputados en Madrid, osea que vamos escalón a escalón, pero siempre hacia arriba", ha explicado José Antonio Gómez Valencia, presidente de un comité de huelga al que la compañía, que insiste en tener voluntad para negociar, no reconoce como interlocutor válido porque entiende que no es proporcional al comité de empresa.

En el comité de huelga hay un total de 12 integrantes, de los que seis se corresponden con el sindicato ATA (el primero de los cuatro que convocó las movilizaciones en la factoría). Ello supone una cuota del 50% para dicha central sindical, mientras que en el comité de empresa ATA tiene un 26% de representantes (6 de 23).

Gómez Valencia y sus compañeros confían en que el respaldo contundente de la plantilla haga reflexionar a la dirección. "Ver que la gente nos respalda es importantísimo. Al final vamos a dar las gracias a la empresa porque lo que ha conseguido no lo habíamos visto en cincuenta años, que nos unamos todos los trabajadores y estemos hechos una piña", ha recalcado.

Gómez Valencia afirma que "la participación es importante" porque avala al comité de huelga frente al rechazo de la compañía. "Además de los trabajadores y trabajadoras vienen muchos familiares, empleados de las subcontratas y portuarios. Todos vienen a apoyarnos y es un éxito, porque la único que queremos es hacernos ver y que la gente nos escuche, sobre todo la empresa, que es la que tiene que captar la idea".

Los trabajadores de Acerinox han pedido autorización para concentrarse el día 1 en La Línea, el día 4 en Los Barrios y en una fecha por determinar, en la puerta de la oficina de Acerinox en Madrid.

El comité de huelga agradece todo el apoyo que recibe de partidos políticos porque afirma que hace "presión" para que Acerinox "se siente a negociar". Por lo momento las relaciones siguen rotas. "No ha comunicación ninguna, la única es cuando hay algún problema con los servicios mínimos, porque la fábrica está parada pero necesita una vigilancia por parte de algunos compañeros y entonces nos llaman. Sólo para eso".

El comité de huelga ha recurrido al Ministerio de Trabajo y a la Inspección de Trabajo para que se analice su composición con el fin de revestirse, documentación mediante, de la legitimidad que demanda la empresa y así fomentar la convocatoria de una reunión para empezar a negociar.

La empresa reitera desde hace varias semanas que para volver a la rentabilidad y a la competitividad de la factoría es "imprescindible adoptar un nuevo modelo organizativo que se adapte a la verdadera realidad del mercado del acero inoxidable". Algo que, según Acerinox, pasa por implantar pautas de flexibilidad laboral y polivalencia, mientras que la representación de la plantilla estima que no son materias propias del convenio colectivo.

Para Acerinox, la planta de Palmones "no cuenta, en estos momentos, con un modelo acorde con la situación adversa del mercado, afectado por la caída de la demanda y de los precios y el alza de los costes energéticos, por lo que necesita tomar medidas que fomenten su retorno a la rentabilidad y el incremento de la productividad, tras registrar pérdidas en tres de los últimos cuatro ejercicios".

La revisión salarial a partir del año 2023 y otras cuestiones de orden interno de la factoría forman igualmente parte de las discrepancias entre las partes.