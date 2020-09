Las AMPA andaluzas piden el retraso del curso escolar para garantizar la salud de los alumnos

El inicio del curso escolar sigue creando discordia entre los padres de los más jóvenes. La Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas (Confedampa) se suma a las reivindicaciones de varias AMPA andaluzas y pone en duda la seguridad de los estudiantes en las aulas a pocos días del inicio de las clases. Confedampa va más allá y reclama a la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía que no autorice el inicio de las clases bajo estas condiciones hasta que las condiciones de seguridad sanitaria garantice "razonablemente" la salud del alumnado.

Confedampa ha explicado en un comunicado los motivos que les han llevado a realizar esta reclamación. Entre ellos, se encuentran la falta de distancia de metro y medio entre alumnos, la ausencia de locales para desdoblar los cursos de 25 a 35 alumnos, de profesores para esos desdobles, así como la carencia de medios técnicos y de conexión para impartir clases no presenciales.

Además de estas reclamaciones, también han insistido en la falta de personal de limpieza, de controles en las entradas y salidas de los colegios para evitar aglomeraciones, de instrucciones ante los posibles escenarios que se pudieran dar y de la atención domiciliaria necesaria para el alumnado que no pueda acudir a clase por razones de salud. Por otro lado, han explicado que tampoco perciben que haya suficiente personal ni espacio para no tener que establecer turnos en los comedores.

Desde la Confedampa reclaman la presencia de las familias en la comisión Covid-19 a través de sus legítimos representantes en las diferentes AMPA de Andalucía.

"Reconocemos que el contagio cero es imposible, pero hasta que estas condiciones no se den, y la tranquilidad, dentro de lo posible, de toda la comunidad educativa no supere a la incertidumbre de constantes cambios de criterio, y estén totalmente explicitadas en instrucciones claras y concisas, no podemos hacer más que solicitar medidas seguras y en tiempo, así como un retraso de la entrada a los centros educativos, para que se pueda trabajar y preparar a conciencia la vuelta al cole. Mejor tarde que nunca" han concluido el comunicado.