El Campo de Gibraltar roza las 80 viviendas okupadas a la venta en Idealista

Un piso de tres habitaciones y 100 metros cuadrados por 25.000 euros en Los Junquillos, en La Línea, o una gran casa con patio y 115 metros por 45.000 euros en La Perlita, en Algeciras. Son dos anuncios de viviendas anunciadas en la web de Idealista. A priori, sendas gangas irresistibles en unos tiempos en los que el precio de los inmuebles no hace otra cosa más que crecer.

Pero las primeras letras en mayúsculas de ambos anuncios bajan de la nube al comprador que busca una casa más grande para su familia o al joven que persigue (y no consigue) la ansiada emancipación. "Piso ocupado por persona sin justo título". Más que una casa, los anuncios son un auténtico marrón no apto para primerizos. "Producto indicado solo para inversores profesionales. Inversión no recomendable a clientes finales", advierten la mayoría de las inserciones en la web.

Casi 80 viviendas okupadas en el Campo de Gibraltar están anunciadas y a la venta en el portal Idealista, considerada la web de referencia para las transacciones inmobiliarias. En total, Idealista tiene esta semana 2.880 anuncios de viviendas en venta en la comarca, por lo que la cifra supone aproximadamente el 3% del total.

Los anuncios dependen -en la mayoría de los casos- de inmobiliarias que previamente tenían esos activos (como Solvia, del Banco Sabadell) y han sido ocupados ilegalmente cuando estaban vacíos. También hay, aunque en una proporción inferior, viviendas de particulares que buscan desprenderse del inmueble ocupado so pena de una depreciación más que considerable. E igualmente hay casos de ejecución hipotecaria (desahucio por impago) en los que los moradores no han abandonado el inmueble.

De 15.800 a 630.000 euros

La distribución de las viviendas okupadas en la comarca es irregular. En términos porcentuales sobre el total de anuncios, La Línea y San Roque tienen las tasas más elevadas de viviendas okupadas a la venta. De los 2.880 anuncios en el portal inmobiliario, 77 constan como ocupados (una vez eliminadas las duplicidades), el 3%.

En La Línea, de 220 anuncios un total de 24 inmuebles constan como ocupados (10,9%) mientras que en San Roque hay 96 anuncios y 8 activos en esta situación (8,3%). Ya a distancia, en Algeciras constan 770 anuncios y 38 viviendas okupadas (5%). Los Barrios y Tesorillo tienen tres y una viviendas a la venta con ocupas dentro (por debajo del 3% sobre el total de anuncios).

Dos anuncios de viviendas ocupadas en Algeciras.

Tarifa, un mercado inmobiliario muy dinámico, carece de inmuebles ocupados anunciados en el portal; al igual que en Jimena y Castellar. Y en las zonas de lujo de La Alcaidesa y Sotogrande (que Idealista segrega en su web) hay una y dos viviendas con ocupas, respectivamente.

Precios hay para todos los gustos. Desde 15.800 euros por pisos modestos de 70 metros cuadrados en zonas como El Saladilo o La Piñera a los 630.000 euros por los que se vende una villa de 490 metros, cuatro dormitorios y garaje en Sotogrande. Ambos tienen en común que no hay ni una sola foto del interior; si acaso la fachada, vistas del entorno y, en el mejor de los casos, un plano esquemático.

Anuncio de una villa ocupada a la venta en Sotogrande.

Compra a tocateja

La compra de una vivienda ocupada ilegalmente cambia notablemente respecto del proceso tradicional a través de inmobiliaria o entre particulares. Los pisos y casas okupadas no pueden ser adquiridos con créditos hipotecarios, ya que al no existir plena disponibilidad del inmueble no es posible efectuar la tasación inmobiliaria previa que exige la Orden ECO/805/2003. Por lo tanto, se trata de inmuebles que se pagan a tocateja o mediante créditos al consumo. "Apto para inversores", apostillan la mayoría de las publicaciones, dejando al comprador (generalmente empresas) la tarea de lidiar con los ocupas en los tribunales.

La mayoría de los anuncios en Idealista advierten de estas condiciones de forma clara. "El inmueble se transmitirá como cuerpo cierto y a tanto alzado como un todo, inseparable en el estado registral y catastral en el que se encuentre en el estado físico, calidades, jurídico, urbanístico, administrativo, de licencias, de protección, de conservación y limpieza en el que se encuentre al corriente de gastos e impuestos que por Ley corresponda al vendedor y sin dotación de servicios y suministros", son las estipulaciones habituales en estos casos al considerarse una transacción con alto riesgo y en los que la letra pequeña resulta más importante que nunca.