La N-340 en Tarifa y la travesía de La Línea, los dos puntos negros de la red de carreteras del Estado en el Campo de Gibraltar

El factor humano está considerado como la causa casi exclusiva de los accidentes de tráfico. Sin embargo, el estado de la red de carreteras desempeña un papel fundamental en la seguridad vial, según el último informe publicado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA) y que analiza la peligrosidad de la Red de Carreteras del Estado en el quinquenio 2019-2023, a partir de los últimos datos disponibles del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

En el estudio, dos tramos de la red viaria del Campo de Gibraltar de titularidad estatal están considerados como puntos negros por su alta siniestralidad. No entran en este informe las carreteras provinciales ni autonómicas como la A-405, que igualmente acumula un amplio historial de accidentes graves.

El informe de AEA destaca que en el quinquenio analizado (2019-2023) el Índice de Peligrosidad Medio (IPM) de la Red de Carreteras del Estado -el indicador más fiable para medir la peligrosidad de las vías- no ha variado respecto del quinquenio anterior y se mantiene en el 8,2. "Todavía hay en las carreteras españolas demasiados puntos negros que es necesario corregir. Si bien la falta de presupuestos puede retrasar la necesaria actuación en esas infraestructuras, es importante al menos que los conductores sepan dónde están situados para tomar las debidas precauciones", según AEA.

En la selección de los puntos más peligrosos de España, AEA ha tenido en cuenta los tramos de un kilómetro de carreteras de la Red del Estado (RCE) con un Índice de Peligrosidad Medio en los cinco últimos años igual o superior a 82. Es decir, tramos de carretera que al menos tuvieran un índice de peligrosidad diez veces superior al de la media nacional (el ya citado 8,2). En toda Andalucía son 34 puntos negros.

Conforme a esta metodología, el primero de los dos puntos negros en la red estatal de carreteras del Campo de Gibraltar se sitúa en el kilómetro 81 de la N-340, en el término municipal de Tarifa. Se trata de un punto con un índice de peligrosidad de 91,1 en el que se registraron 13 accidentes con 20 víctimas en cinco años.

El segundo se corresponde con el kilómetro 6 de la N-351, que es la carretera de titularidad estatal que atraviesa La Línea entre la CA-34 y Gibraltar. Aunque de carácter urbano, este vial pertenece al Estado y consta en el informe con un índice de peligrosidad de 119,6. En su caso, el Ministerio mantiene contabilizados 48 accidentes con 59 víctimas en el quinquenio analizado.

Los tramos más peligrosos de España

En el caso de las carreteras convencionales de todo el país, el tramo más peligroso se ha localizado en el kilómetro 243 de la N-4a, en la provincia de Ciudad Real, con un índice de peligrosidad que supera en 598 veces la media nacional.

A su vez, el informe de AEA señala al kilómetro 0 de la autovía A77a, en Alicante, como el tramo que contabiliza más accidentes (104) y víctimas (150) de la Red de Carreteras del Estado.

A este punto le siguen otros tramos de carretera situados en el kilómetro 17 de la autovía T-11, en Tarragona, con 90 accidentes y 139 víctimas y en el kilómetro 12 de la autovía A-55, a la altura de Mos, en Pontevedra, con 54 accidentes y 100 víctimas, si bien en el informe de este año no aparece entre los 270 más peligrosos porque ha mejorado su índice de peligrosidad respecto a periodos anteriores.