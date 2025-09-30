100x100 Unidos celebrará en Cádiz su congreso constituyente el 9 de octubre

Los promotores de 100x100 Unidos, el partido surgido de La Línea y que cuenta con implantación en varios municipios de la provincia de Cádiz a través de varias formaciones de su mismo perfil localista, ha puesto fecha a su congreso constituyente tras un año de preparativos: será el 9 de octubre, en un hotel de la capital de la provincia. En esta cita se elegirá una dirección cuyo presidente será el linense Javier Vidal, vicepresidente de la Diputación gaditana y persona de la máxima confianza de Juan Franco, alcalde de su localidad.

El objetivo subrayado en rojo en el calendario por los 100x100 es lograr en las elecciones municipales de 2027 unos resultados suficientemente buenos en la provincia de Cádiz para volver a ser decisivos para el gobierno de la Diputación -al igual que La Línea 100x100 logró serlo en 2019 y 2023- si bien habrá un reto previo: los comicios andaluces de 2026, sin fecha aún de convocatoria. En esa cita electoral, 100x100 Unidos espera poder conseguir representación por la provincia de Cádiz, sin descartar a largo plazo dar el salto a otras provincias y convertirse en un referente electoral, sin adscripción a derechas o izquierdas.

Además de en La Línea, los 100x100 tienen presencia institucional en los ayuntamientos de Los Barrios y San Roque, además de en Tarifa, bajo la marca Nuevos Aires, llamada a desaparecer para acogerse a la nueva denominación. Jerez de la Frontera, San Fernando, Arcos, Chipiona, Conil, Ubrique, Barbate o Villamartín son otras localidades donde el partido tiene representantes, en su mayoría con raíces andalucistas.

"Hemos creado un partido, 100x100 Unidos, que, además de concurrir con él a las elecciones municipales de 2027 en un buen número de localidades de la provincia de Cádiz, se presentará también a las elecciones autonómicas de 2026. Es necesario para seguir avanzando. Podemos ser una alternativa porque somos muy diferentes a los partidos tradicionales. Habrá que ver muchas cosas y estudiarlo tranquilamente, pero la intención es ir a por todas", afirmó el pasado mes de julio Vidal, en su calidad de presidente de la gestora de la nueva formación, en una entrevista con Europa Sur.

Distantes de PP y PSOE

"No vemos voluntad real de hacer prosperar nuestra provincia ni en el PSOE, con el que gobernamos la Diputación de Cádiz entre 2019 y 2023, ni en el PP, con quienes estamos desde entonces. Por eso queremos ser una alternativa a nivel provincial, para cambiar las cosas. En La Línea lo hemos hecho. Cuando cogimos el gobierno del Ayuntamiento, en 2015, La Línea era una de las peores ciudades de Andalucía: nadie quería venir y la hemos cambiado desde la gestión y desde el trabajo. Logramos una alternativa cuando todo el mundo pensaba que no la había". La conclusión, a juicio de los 100x100, es que los grandes partidos anteponen en muchas ocasiones los intereses de sus líderes nacionales y autonómicos a los de los ciudadanos de la provincia.